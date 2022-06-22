Первый вице-президент Европейского парламента Отмар Карас встретился с Натальей Радиной 22.06.2022, 14:00

Наталья Радина и Отмар Карас

Главные темы встречи — санкции, свобода слова, политзаключенные и белорусские добровольцы.

Первый вице-президент Европейского парламента Отмар Карас встретился с главным редактором сайта Charter97.org Натальей Радиной. Об этом сообщает сайт Европейского парламента.

На встрече обсуждалась ситуация с правами человека в Беларуси, положение политических заключенных и необходимость продолжения введения экономических санкций против режима Лукашенко.

Наталья Радина отметила, что политических заключенных в Беларуси сегодня гораздо больше, чем это известно правозащитникам. Официальные власти заявляют о возбуждении более четырех тысяч дел по политическим статьям.

Также на встрече обсуждалась судьба политзаключенного, одного из лидеров белорусской оппозиции Николая Автуховича, которому в результате суда по сфабрикованному делу может грозить смертная казнь.

Главред сайта Charter97.org призвала усилить внимание ЕС к судьбам всех политзаключенных в Беларуси, поскольку люди находятся в нечеловеческих условиях и подвергаются пыткам.

Также обсуждалась ситуация со свободой слова, необходимость поддержки независимых медиа в Беларуси.

В контексте обсуждения ситуации в Украине Наталья Радина рассказала о белорусах, которые сегодня воюют с российскими оккупантами. Главный редактор сайта Charter97.org призвала поддержать всеми возможными способами белорусский полк имени Кастуся Калиновского.

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