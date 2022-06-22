Приезд Путина в Гродно под вопросом? 6 22.06.2022, 13:50

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Песков намекнул, что встреча диктаторов может быть перенесена.

Владимир Путин и Александр Лукашенко могут встретиться до Форума регионов. Участие российского президента в этом мероприятии остается под вопросом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, пишет zerkalo.io со ссылкой на РИА Новости.

— Встреча возможна до этого форума. Мы сообщим вам своевременно, — заявил Песков журналистам в среду.

На вопрос о том, поедет ли Путин на форум в Гродно, пресс-секретарь президента РФ ответил, что об этом также будет сообщено дополнительно.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говорил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко в очередной раз встретятся на Форуме регионов «союзного государства». Мероприятие должно пройти в Гродно с 30 июня по 1 июля.

Напомним, Владимир Путин с начала войны в Украине не покидал территорию России. Последний его зарубежный визит состоялся 4 февраля в Китай, где он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и принял участие в церемонии открытия XXIV Зимних Олимпийских игр.

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