На Марсе нашли странный узор в виде паутины 22.06.2022, 14:11

Ученые выдвинули теорию, что это такое.

Авторы новой работы заявили, что узоры образовались из-за сезонных климатических изменений и состоят из водяного льда и углекислого газа.

Научная группа заявила, что вода и углекислый газ играют важную роль в формировании поверхности Марса, пишет «Хайтек».

Водяной лед, вмерзший в почву, раскалывает землю на многоугольники. Затем сухой лед, который появляется из-под поверхности, когда земля прогревается весной, и создает еще большую эрозию.

Но авторы нашли определенный регион, который трескается еще активнее. По словам команды, слой полупрозрачного сухого льда, покрывающий поверхность, образует отверстия, которые позволяют углекислому газу выходить наружу.

«Газ уносит с собой мелкие частицы материала с поверхности, еще больше разрушая ее», — пишет команда.

Ученые исследуют структуру марсианского грунта, чтобы понять, как в недрах планеты распределяется лед и какие там сейчас климатические условия.

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