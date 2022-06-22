«А зарплата-то идет?»: мать оккупанта ошарашила реакцией на звонок сына из плена 2 22.06.2022, 14:14

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Женщина попросила меньше говорить, потому что «все записывают».

Российский оккупант, который попал в плен во время боевых действий в Украине, позвонил матери, но ту прежде всего интересовали деньги.

Об этом свидетельствует фрагмент интервью оккупанта журналисту Владимиру Золкину, сообщает УНИАН.

Во время общения с журналистом захватчик позвонил матери. Он рассказал, что режим Путина врет россиянам о причинах и ходе войны в Украине. Однако мать перебила его и посоветовала "не говорить лишнего", поскольку потом "все перевернут, все записывается".

Оккупант: У людей столько в семье горя. У скольких людей...

Матерь: Ну, это ничего. Только бы у тебя все было хорошо. Все, не надо об этом говорить. А зарплата-то идет?

Однако захватчик не ответил на этот вопрос. Он посоветовал идти в военкомат. Женщина добавила, что военные комиссары уже ее искали и отметили, что сын "потерялся еще 24 апреля".

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