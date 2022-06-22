«Цены идут в рост, а ассортимент станет проще» 1 22.06.2022, 14:25

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Прогноз экономистов по инфляции в Беларуси.

«Мы вновь изучаем данные по инфляции, на этот раз смотрим статистику за май. Что происходит? Высокие темпы инфляции сохраняются — потребительские цены возросли в годовом выражении на 17%, а в апреле рост был на 16,8%», — отмечают белорусские экономисты в телеграм-канале «Нашы грошы».

Стремительного ускорения нет, но оно все равно наблюдается во всех сферах: как в продовольственных, так и в непродовольственных товарах, а также в услугах. И это — несмотря на попытки регулировать цены вручную «жесточайшим» образом.

Хуже всего, что быстро растут цены по продовольственным товарам. В годовом выражении они выросли уже на 19,3% и это при том, что на прилавки магазинов полным ходом начала поступать плодоовощная продукция, выращенная в этом сезоне.

Рост цен на продовольствие в Беларуси — самая болезненная тема для населения, потому что на эту категорию товаров в нашей стране приходится 39% потребительских расходов граждан. Это в среднем, то есть, многие тратят и больше – чем человек беднее, тем тяжелее для него высокая продовольственная инфляция.

С непродовольственными товарами ситуация ненамного лучше. Трудности в логистике, потеря многих рынков, колебания курсов, непонимание, какой курс закладывать в отпускные цены на будущее привели к тому, что по итогам мая цены в этой категории товаров выросли на 18,7%.

Сохраняются темпы роста цен и на услуги: майский показатель составил уже 10,8% в годовом выражении. В этой категории рост цен наименее выражен, так как правительству ее проще всего регулировать: сюда входит, например, стоимость услуг ЖКХ, проезда на транспорте.

При этом важно понимать, что цена на проезд, как правило, растет разово, скачками, что тоже достаточно ощутимо. Но делают это чаще тогда, когда рост меньше портит общую картину инфляции.

Есть и еще одна важная новость, явный предвестник еще более сложных времен. На сегодняшний день двумя главными спикерами, озвучивающими состояние инфляции в разных отраслях, выступают Национальный банк и Белстат.

В последнем обзоре Нацбанка подробных данных стало ощутимо меньше, например, уже не дается информация о разбивке по наиболее и наименее подрожавшим позициям в части регулируемых и нерегулируемых цен.

Очевидно, взят курс на закрытие такого рода информации для широкой огласки. Теперь поиск информации о том, что подорожало больше всего, займет больше времени. Правительство явно не горит желанием делиться такого рода информацией с широкой общественностью.

Что произойдет в дальнейшем? Скорее всего, вскоре мы увидим снижение темпов инфляции. В частности, могут снизаться цены на продовольствие, в первую очередь потому, что на прилавки попадет еще больше урожая этого сезона, а некоторые импортные товарные позиции постепенно начнут заменятся более доступными местными.

По непродовольственным товарам, если не возникнет каких-то форс-мажорных обстоятельств, также можно ожидать снижения темпов роста, потому что новые цепочки логистических поставок товаров худо-бедно, но будут восстанавливаться, заменяя старые, которые шли из Европы или Украины, на альтернативные, через Россию и Китай.

С рынка пропадут официальные поставки известных марок, их, вероятно, можно будет купить у «челноков», только дороже. В магазинах будет все больше «ноунеймов» с неизвестным качеством по ценам, сравнимым с брендовой продукцией.

То есть, вместе с замедлением темпов роста цен на непродовольственные товары мы будем отмечать и падение качества этой продукции.

Что же касается цен на услуги — их рост во многом зависит от возможностей правительства сдерживать тарифы ЖКХ и транспорта, то есть от того порога субсидирования данных сфер, по достижению которого рано или поздно нужно будет в очередной раз разово повышать цены.

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