Сильно избили политзаключенного Александра Плескацевича

Сильно избили политзаключенного Александра Плескацевича3
- 22.06.2022, 14:22
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Его переводят в могилевскую тюрьму.
Александра Плескацевича после 20 суток в ШИЗО привезли в исправительное учреждение № 43 в Могилеве, чтобы тот забрал свои вещи. Впоследствии его перевели в могилевскую тюрьму № 4, сообщает MAYDAY.
Сообщается, что в учреждение Александра привезли с многочисленными следами избиения.
В конце мая его дважды наказывали «сутками» в штрафном изоляторе: 10 суток за «неопрятный вид», еще 10 – за «отказ убирать место общего пользования».
Александра обвинили по ч. 1 и ч. 2 ст. 339 УК «Хулиганство». Он оставил надписи и раскрасил белой и красной красками дома, столбы и здания в своей деревне. Его приговорили к двум годам «химии».