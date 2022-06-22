Сильно избили политзаключенного Александра Плескацевича 3 22.06.2022, 14:22

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Александр Плескацевич. Фото: Весна

Его переводят в могилевскую тюрьму.

Александра Плескацевича после 20 суток в ШИЗО привезли в исправительное учреждение № 43 в Могилеве, чтобы тот забрал свои вещи. Впоследствии его перевели в могилевскую тюрьму № 4, сообщает MAYDAY.

Сообщается, что в учреждение Александра привезли с многочисленными следами избиения.

В конце мая его дважды наказывали «сутками» в штрафном изоляторе: 10 суток за «неопрятный вид», еще 10 – за «отказ убирать место общего пользования».

Александра обвинили по ч. 1 и ч. 2 ст. 339 УК «Хулиганство». Он оставил надписи и раскрасил белой и красной красками дома, столбы и здания в своей деревне. Его приговорили к двум годам «химии».

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