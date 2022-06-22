Смогут ли белорусские водители путешествовать без «Зеленой карты»? 2 22.06.2022, 14:38

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Как теперь выехать за границу.

Страны Балтии прекращают сотрудничество с бюро «Зеленая карта» России и Беларуси, об этом же недавно заявило Польское бюро автостраховщиков. Office Life разбирался, что это значит для наших автовладельцев, как мы будем ездить за границу на машине и насколько это существенно для белорусских страховых компаний.

ЧТО ТАКОЕ «ЗЕЛЕНАЯ КАРТА» И КАК ОНА РАБОТАЕТ?

Про эту страховку знает каждый, кто хоть раз выезжал за пределы Беларуси на своем автомобиле. «Зеленая карта» — международная система страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Она гарантирует возмещение ущерба пострадавшей стороне в случае ДТП на территории страны, входящей в систему. В «Зеленой карте» 48 стран. Беларусь вступила в нее в 2003 году.

Владелец транспортного средства при выезде из Беларуси в страны, входящие в систему «Зеленая карта», должен приобрести страховой сертификат, который подтверждает, что его ответственность застрахована, и предъявить его в пункте пропуска на государственной границе. Сертификат действует во всех странах, входящих в систему. Перечень стран, на которые распространяется действие договора «Зеленая карта», указан в страховом сертификате.

КАК ТЕПЕРЬ ВЫЕХАТЬ ЗА ГРАНИЦУ?

Если кратко — пока по старым правилам, описанным выше. Несмотря на то что бюро автостраховщиков из Европы расторгли договоры с белорусскими коллегами, в один миг все не заканчивается. Срок действия обязательств по взаимному признанию «Зеленой карты» истечет 31 мая 2023 года в 23:59 по центральноевропейскому времени.

— Это значит, что с 1 июня 2023 года в 29 странах ЕЭЗ, а также в Швейцарии, Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, которые официально уведомили о расторжении двустороннего соглашения, прекращается взаимное признание договоров «Зеленая карта», — пояснили нам в Белорусском бюро по транспортному страхованию.

Получается, купленные страховки все еще работают.

— На данный момент заключенные ранее договоры «Зеленая карта» имеют силу в пределах их срока действия, — говорят в ББТС.

Кроме того, почти год белорусы могут путешествовать на машине по Европе, как раньше. До мая 2023 года можно оформить страховку на прежних условиях, только срок действия ее будет ограничен.

Как мы указали выше, 1 июня 2023 года — единая официальная дата окончания признания договоров «Зеленая карта». Это значит, что до наступления установленной даты возможность въезда в вышеперечисленные страны сохраняется на прежних условиях, если не будут приняты иные решения.

А ЧТО ДЕЛАТЬ С 1 ИЮНЯ 2023 ГОДА?

Здесь хороших новостей пока нет. Как будет оформляться страхование ответственности за границей через год, сколько это будет стоить и каким будет порядок возмещения вреда, никто сказать не может. В Белорусском бюро по транспортному страхованию рассчитывают, что к лету 2023 года будут разработаны все документы, регулирующие эти вопросы.

Кстати, для страхового рынка «удельный» вес «Зеленой карты» внушительный: по данным ББТС, в объеме страховых взносов по обязательному страхованию гражданской ответственности суммы по договорам «Зеленая карта» составляют 21,8%.

— Обычно мы все узнаем в самый последний момент, — признается сотрудник страховой компании, пожелавший назваться неназванным. — Пока договоры действуют — и хорошо. Можно допустить, что расценки в иностранных страховых через год будут соизмеримы с нынешними. В отношении владельцев иностранных ТС, которые въезжают на территорию Беларуси, полис сроком до 15 дней стоит €17, на месяц — €25. Это меньше, чем «Зеленая карта» (на 15 дней — €30, на месяц — €50). Это в случае, если автомобилист посещает одну страну. Транзитный проезд автоматически становится невыгодным.

НАЗАД В 90-Е?

— Можно предположить, что договоры страхования придется заключать сразу после пересечения границы, как много лет назад, — говорит перегонщик автомобилей со стажем Евгений. — Въехал на территорию Польши, подошел к специальной будке, пани Ядвига выписала тебе полис. И так в каждой стране. В принципе на границах стран ЕС и сейчас есть крупные логистические центры с полным спектром услуг. И услуги страхования иностранных транспортных средств на территории Польши тоже есть: 145 злотых — на месяц (82 рубля по курсу Нацбанка Беларуси на 19 июня), 910 злотых — на год (527 рублей). Прибыльная ниша будет занята в любом случае. Беспокоит другое: сегодня водители обязаны предъявлять полис «Зеленая карта» при выезде из страны — не начнут ли с нас брать за страховку и те и другие?

— Скорее всего, удобства в плане страховки станет меньше, но ничего катастрофического не произойдет, — рассуждает Олег, в середине 1990-х он часто ездил в Польшу и даже попал там в ДТП. — Мы тогда, успешно продав на рынке в Варшаве прицеп «Зубренок», ехали домой, укомплектованные видеомагнитофоном и жевательными резинками. Недалеко от польско-белорусской границы в наши «жигули-копейку» врезался пьяный поляк на Fiat. Он успел скрыться, а мы вызвали полицию, обратились за медпомощью — мне наложили несколько швов на голове. Виновного нашли на следующий день. Мы даже не подозревали, что можем получить компенсацию. Хорошо, что водитель в очереди на границе подсказал. Вернулись, взяли данные о ДТП в полиции, нашли СТО, которое выписало нам счет на ремонт, не забыв про свои 20%, подали документы в страховую. Три дня жили в машине, проели все, что было, но $1000 в итоге получили. По тем временам — вообще отлично!

По нынешним меркам год — значительный срок, чтобы прогнозировать дальнейшее развитие событий. При пессимистичном сценарии нас ожидает возврат к вполне работающей системе страхования, действовавшей до вступления Беларуси в систему «Зеленая карта». То есть за границу поехать на машине будет можно, и, если вдруг случится ДТП, возмещение вы как-то получите. А насколько это будет удобно — другой вопрос.

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