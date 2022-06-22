Поводы для беспомощной истерики Путина 2 Юрий Радухин

22.06.2022, 14:34

6,890

Как Украина ускользает из кремлевских лап.

Наиболее характерной чертой современного мира является стремительная динамика событий. 2022 год войдет в мировую историю, как ключевой для тектонических разломов и перемен в архитектуре геополитики, миропорядка и международной безопасности – на сотни лет будущего человечества.

Подобные процессы имеют несколько фаз и всегда протекают в мировом контексте обострения взаимоотношений на цивилизационном уровне.

Расшатанный прежний миропорядок в дальнейшем не может гарантировать человечеству коллективную безопасность. Существующие союзы и альянсы, международное право и институты безопасности нуждаются в существенных изменениях. Трагедия воин, человеческие жертвы, сотни миллионов искалеченных человеческих судеб, разрушения стран и городов, голод и массовая миграция – эти явления во все времена сопровождали радикальные изменения миропорядка. В итоге, все нежизнеспособное отмирает и отсеивается. Контуры геополитической карты обретают новую картину. Последний раз это произошло после Второй мировой войны в 1945 г.

Масштабное полотно новой картины мира пишется ежедневно на наших глазах широкими мазками множества акторов и событий. Охватить и изложить стратегическую суть сложных исторических и современных внешнеполитических процессов... Выделить в их массиве главные тренды для современности и будущего – задача весьма непростая.

Катализатором тектонических мировых процессов в XXI веке стал Путин. Человек с амбициями Господа вершить судьбу человечества. Но с возможностями серенького маленького филера царской охранки и со слабеньким умом пресловутого деда Щукаря в шолоховской "Поднятой целине". Когда такой человек берется за дело, в историю он обычно не входит, а вляпывается. Переустройство мира – не та деятельность, где может добиться успеха узколобый тиран-деспот и эгоист-комплексант, остро нуждающийся в психиатрической помощи.

Захотелось Путину уважения только потому, что у него есть ядерные причиндалы. Для среды гопников это норма мировоззрения. Там, чтобы уважали, обязаны бояться. Однако невозможно лепить весь мир по лекалам и понятиям криминальной субкультуры. Достаточно, что путинизм вытеснил ею национальную культуру в России. В истории России и Украины за последние тридцать лет так сложилось, что социальную нишу элиты в наших странах заполнили малообразованные, невежественные гопники. Такая квазиэлита за несколько десятков лет умудрилась выдавить культуру и подменить ее на государственном уровне криминальной субкультурой.

В Украине с Майдана 2004 года эти процессы встретили невероятное сопротивление со стороны общества. Решающий удар украинская квазиэлита получила в 2014 году во время Революции Достоинства. А их пахан Вован кремлевский получил тогда леща от украинского народа и возврат на родину порченого легитимного овоща Януковича. Путин тогда получил такого леща, что голова его шатается до сих пор.

С началом войны 24 февраля 2022 года в Украине крысы Путина разных мастей стали от кремлевского пахана шарахаться, как от чумного. Причем шарахнулись все – от олигархата до кремлевских агентов-чиновников в структурах центральной и местной власти. Сейчас многотомный труд на эту тему излагает на следствии задержанный кум Путина – Медведчук.

Разрослась в башке бункерного сидельца амбиция всемирного признания (уважения на их фене), как гигантский мухомор. Стал пахан у себя в бункере делить мир на зоны влияния, хамить всем подряд и ставить ультиматумы США, Евросоюзу и НАТО. От Украины бункерный сиделец требовал просто капитулировать.

Теоретическую часть фейковой истории Путину подготовили его клевреты. Причем выглядела история в путинском исполнении так, как нафантазировал его воспаленный мозг. В периоды обострения паранойи, отягощенной манией величия, летом 2021 года он писал громадные опусы про "один народ" и дошел в своем творчестве до отмены существования Киевской Руси. "Не было никакой Киевской Руси", – пишут в современных школьных учебниках по истории в России.

Вопрос агрессии и войны с Украиной Путиным был решен окончательно после Парижского саммита нормандской четверки в декабре 2019 года. Тогда Кремлю стало ясно, что новый президент Зеленский капитуляцию Минска-2 в исполнении Порошенко не подпишет. В Белом Доме сидел друган-благодетель Трамп.

Война была неизбежной уже в 2020 году. Но пандемия коронавируса спутала Путину все карты.

Последняя неделя в нашей жизни оказалась перенасыщенной политическими, экономическими событиями и военными действиями. Эти события имеют все основания войти в историю, как изменившие ее.

Приезд в Киев трио лидеров европейского конформизма – Макрона, Шольца и Драги – поставил жирный крест на их первоначальной цели поездки в Украину. Приехав с намерением обговорить с Зеленским "мирный" план переговоров Банковой и Кремля, после посещения Ирпеня лидеры отказались от идеи "не унижать Россию и сохранить лицо Путина". Напротив, Макрону, Шольцу и Драги пришлось публично на пресс-конференции сделать жесткие антипутинские заявления, окончательно залатав брешь, пробитую Путиным в солидарности Евросоюза. Большой вишней на торте оказалась единогласная поддержка ЕС предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. В бункере это стало очередным серьезным поводом для Путина истерично рвать на бритой заднице и лысой башке волосы. Ускользает Украина из кремлевских лап окончательно и бесповоротно.

На следующий день, 17 июня, Украину неожиданно посетил Борис Джонсон. Премьер Великобритании, как истинный джентльмен и друг Украины, приехал с серьезными подарками. Даже те четыре пункта его программы, которые были заявлены Джонсоном публично, показались достаточным основанием для "оптимизма" бункерного сидельца. Но еще больше выбивает Путина из колеи подводная часть айсберга взаимоотношений Украины и Великобритании. Нужно быть дебилом, чтобы не понимать: речь идет о создании регионального военно-политического и экономического альянса – Балтийского-Черноморского союза. Участники хорошо известны. Кроме Украины, все они – члены НАТО. Такой союз будет редко собираться на саммитах, мало говорить и писать стратегии... Но реально многое сделает для предоставления гарантий безопасности Украине. Тем более, что создание нового Альянса всецело и публично поддержал Байден. Здесь не только бункерному, но и козе понятно: создана кратчайшая дорожная карта вступления Украины в НАТО. Учитывая программу обучения ВСУ в США и Великобритании, а также запущенный конвейер предоставления Украине во время войны вооружения стандартов НАТО...

Вопрос членства Украины в НАТО политически в кулуарах решен и является делом краткосрочной перспективы. Официальное приглашение президента Зеленского в конце июня в Мадрид на саммит НАТО – лишнее тому подтверждение.

Безусловно, бункерному сидельцу есть от чего впадать в беспомощную истерику.

Неприятности Путина на прошлой неделе этим не ограничились. В Петербурге состоялся традиционный саммит ПЭМФ. Где главному бункерному начальнику на Земле взорвал мозг президент Казахстана Токаев. Не будем здесь смаковать речь-экзекуцию Токаева и подключившегося по зуму папаши Си. Сразу перейдем к выводам сего действа. Без эмоций азиатские экзекуторы Путина публично заявили, что экономический и военно-политический союз Китая, Казахстана и других тюркских народностей Средней Азии – навсегда! Еще конкретнее – Путин проиграл полностью свое влияние в посоветских среднеазиатских республиках Китаю. Путин потерял Среднюю Азию! Он проиграл не только Китаю!

После форума в Питере Токаев на следующий день принял участие в рабочем заседании на высшем уровне между Китаем, Ираном, Казахстаном и Турцией, посвященном экономическим вопросам. Казахстан присоединился к долгосрочной программе Китая и Ирана, связанной с энергоносителями и не только. Пока инвестиционный вклад Китая в эту программу составляет 400 млрд долларов.

Тем временем, происходят другие неприятные для Путина события. В Каспийском шельфе Азербайджан намерен разрабатывать новые нефтяные скважины. В теме намеревались участвовать, наряду с азербайджанским Сокар, российские компании Роснефть и Лукойл. Уже не участвуют! Их место заняли компании Ирана.

Азиатско-Тюркский полюс влияния новой геополитической карты, очевидно, уже сложился вокруг Китая и Турции. Россия – с ее влиянием или без него – в этом кино не снимается. От слова совсем!

Крутым финалом неприятностей Кремля на этой неделе оказалась драма с блокированием Евросоюзом и Литвой логистической цепочки поставок товаров в Калининград. Сувалкский коридор для поставок 50% критично важных товаров в Калининград оказался для России заблокированным. Литва всего лишь выполнила санкции Евросоюза, наложенные на РФ из-за агрессии в Украине. Теперь престарелые "ястребы" Кремля занялись обильным слюнометанием в адрес Литвы, угрожая ей "адекватным ответом по защите национальных интересов России". Литва – страна НАТО! Там предусмотрительный Пентагон и евроатлантический блок заранее разместили свой военный контингент. В Литве от НАТО задействован танковый батальон Бундесвера. В Эстонии НАТО представляет американский батальон. Сейчас Литва обратилась к правительству Германии с просьбой расширить танковый батальон до численности бригады.

Так что в Литве воинственным престарелым кремлевским "ястребам" придется сражаться с НАТО. Срочно затеянные Россией в Калининграде и на границе Литвы и Беларуси военные учения никого не впечатляют. Правда, в Калининграде размещены комплексы Искандер, способные бомбить ракетами "Калибр".

Вместо страха вся эта возня вызывает в Вашингтоне и Брюсселе иронию и сарказм.

Также очевидно, что Украину Запад тоже не намерен отдать Путину ни при каких обстоятельствах. Суверенная Украина и ее победа в войне – это вопрос национальной безопасности и интересов как США, так и Евросоюза. Если США в Украине проиграют сражение, то они уходят с геополитической арены как лидеры западного мира. Это сигнал Китаю захватывать Тайвань и хозяйничать в Азиатско-тихоокеанском регионе. США не могут допустить проигрыша в этой войне Украины по жизненным для них политическим причинам.

Один выстрел РФ в сторону Литвы или попытки завоевать ею железную дорогу в Сувалкском коридоре – и в игру вступит НАТО.

Чтобы сделать свою работу под ключ – окончательно покончить с бункерным идиотом и его террористической бандой, НАТО понадобится две недели.

Таким образом, сложился второй полюс современного влияния на геополитической карте. Несколько модифицированный старый Западный или Евроатлантический полюс влияния.

Путин хотел по-честному разделить мир, как бутылку водки, на троих. Но взрослые дяди в Вашингтоне и Пекине решили разделить мир на двоих и вышвырнули бункерного идиота во время застолья за шкирку, как малолетнего. Детям и олигофренам спиртное не наливают!

А ведь Путин хотел по-честному – три полюса и зоны влияния. Но не вышло. В итоге, мир получил два полюса – Вашингтон и Пекин. Каждый из них охватывает свою территорию влияния надолго.

P.S. В многолетней деятельности Путина бросается в глаза одна системная закономерность: к какой бы цели он ни стремился, в результате обязательно получает кардинально противоположный от ожидаемого результат.

Нельзя верить в фатализм, когда речь идет об идиотах.

Юрий Радухин, "Фейсбук"

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».