У российского «гауляйтера» Херсонщины случился сердечный приступ

У российского «гауляйтера» Херсонщины случился сердечный приступ8
- 22.06.2022, 14:37
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В сопровождении многочисленных охранников его доставили в одну из больниц города.
У "гауляйтера" Херсона Кирилла Стремоусова случился сердечный приступ. Его пришлось "откачивать" медикам.
В сопровождении многочисленных охранников его доставили в одну из больниц города, передает 24tv.ua.
Журналистка Марина Савченко отметила, что "откачать" коллаборанта, к сожалению, удалось. По ее словам, из-за мощного партизанского движения в Херсоне ни оккупанты, ни коллаборанты не могут почувствовать себя в безопасности, из-за чего постоянно переживают.
Отметим, что после оккупации Херсонщины коллаборант Кирилл Стремоусов назначен "заместителем главы военно-гражданской администрации" региона.