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У российского «гауляйтера» Херсонщины случился сердечный приступ

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  • 22.06.2022, 14:37
  • 7,982
У российского «гауляйтера» Херсонщины случился сердечный приступ
Кирилл Стремоусов

В сопровождении многочисленных охранников его доставили в одну из больниц города.

У "гауляйтера" Херсона Кирилла Стремоусова случился сердечный приступ. Его пришлось "откачивать" медикам.

В сопровождении многочисленных охранников его доставили в одну из больниц города, передает 24tv.ua.

Журналистка Марина Савченко отметила, что "откачать" коллаборанта, к сожалению, удалось. По ее словам, из-за мощного партизанского движения в Херсоне ни оккупанты, ни коллаборанты не могут почувствовать себя в безопасности, из-за чего постоянно переживают.

Отметим, что после оккупации Херсонщины коллаборант Кирилл Стремоусов назначен "заместителем главы военно-гражданской администрации" региона.

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