Мэр Мариуполя: Жизнь горожан свелась к тому, чтобы добыть еду и воду 2 22.06.2022, 14:39

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Захваченный российскими оккупантами украинский город находится на грани катастрофы.

В настоящее время жизнь в Мариуполе свелась к тому, чтобы оставшиеся там люди могли добыть себе еду и воду.

Об этом городской голова временно оккупированного украинского Мариуполя Вадим Бойченко рассказал во время брифинга, сообщает "Укринформ".

"Вчера общался с местным жителем, который рассказал, что происходит. Сегодня в Мариуполе жизнь выглядит так, чтобы добыть еду и воду. В городе ощущается только запах смерти. Тысячи убитых, братские могилы ежедневно множатся, они (российские оккупанты – ред.) не успевают все это убрать… Рядом с местом, где выдают гуманитарную помощь, стоит магазин, где они создали морг", - отметил мэр.

По его словам, с 1 июня захватчики объявили, что гуманитарную помощь будут раздавать только пожилым людям, которые лично должны ее забрать.

"Сегодня мы стоим на пороге очень сложной эпидемической ситуации, поскольку в городе неработающая канализация. К этому добавляются стихийные захоронения, которые наши жители вынуждены были создавать, потому что они находились под плотным огнем два месяца подряд. Сегодня вся смесь мусора, захоронений, канализации движется в сторону рек, моря, отравляет колодцы, скважины, где жители Мариуполя вынуждены брать воду", - добавил Бойченко.

Городской голова отметил, что врачи уже бьют тревогу из-за возможной вспышки холеры в Мариуполе. Инфекционные заболевания спровоцируют новые смерти и среди местных жителей. В то же время оккупационные власти уже закрыли город на карантин, ограничили доступ к морю и рекам и призывают людей обрабатывать все продукты кипяченой водой.

"Они отделили нас, как мариупольцев, от себя. российские оккупационные власти где-то отдельно, местные власти и местные жители отдельно, потому что они боятся, что будут в опасности из-за инфекционных заболеваний", - подчеркнул Бойченко.

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