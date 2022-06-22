«Банк ВТБ» будет выдавать через банкоматы не больше пяти рублей по картам «МИР» 4 22.06.2022, 14:51

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Подобные ограничения ввели и другие банки.

«Банк ВТБ (Беларусь)» с 23 июня вводит ограничение на выдачу наличных в банкоматах по картам «МИР», эмитированным банками-нерезидентами.

За одну операцию можно будет снять не более 5 белорусских рублей.

В банке объясняют ограничения «продолжающимися технологическими настройками». Надо отметить, что различного рода ограничения на наличные операции с картами «МИР» банков-нерезидентов в последнее время ввели и другие финансовые учреждения Беларуси.

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