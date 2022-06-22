Ученые нашли в Албании затерянный 2000-летний город 1 22.06.2022, 14:56

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Он располагался между двумя важными центрами древней Иллирии.

Археологи из Варшавского университета обнаружили остатки двух больших древних каменных сооружений на вершине холма недалеко от Шкодера в Албании. Еще несколько лет назад считалось, что здесь существуют только естественные скальные останки. Об этом пишет Arkeo News.

По мнению исследователей, это, вероятно, Бассания — город, описанный римским историком Ливием (59 г. до н. э. — 17 г. н. э.) в контексте сражений римских войск с последним царем Иллирии Гентием.

В мае 2018 года археологи раскопали лишь часть стен и дверь. Открытые ворота сопровождались двумя бастионами, к которым вели мощные оборонительные стены шириной более 3 м. Их внешние части были выполнены из профилированных каменных блоков. Пространство между ними было заполнено мелкими камнями и землей.

По мнению исследователей, такой тип конструкции характерен для эллинистических оборонительных сооружений. Такую датировку подтверждают и предметы, обнаруженные археологами у стен: монеты и фрагменты керамических сосудов IV-I веков до н.э. Это означает, что город функционировал во времена Иллирийского царства, прекратившего свое существование на рубеже тысячелетий после римского нашествия.

Вновь открытый город оказался в три раза больше древнего Шкодера, размером около 20 гектаров.

Как сообщает PAP, руководитель исследования, профессор Петр Дычек, директор Исследовательского центра Юго-Восточной Европы для Юго-Восточной Европы при Варшавском университете, сказал, что в этом году самая высокая часть города была раскопана чуть ниже вершины горы, где его останки . С албанской стороны исследованием руководил доктор Саймир Шпаза из Тиранского археологического института.

«Во время нашей работы в мае этого года мы вскрыли здесь фундаменты двух больших зданий», — добавил проф. Дычек.

Город разрушался годами, и его стены скатывались со склонов. Он также служил местным карьером - многие из окружающих домов построены из больших блоков, вырезанных из археологических раскопок.

Несмотря на эрозию и деятельность человека в древнем городе, археологам посчастливилось найти фрагменты древней глиняной посуды. Благодаря их анализу было установлено, что холм был заселен еще во 2-м тысячелетии до нашей эры и, вероятно, был заброшен в начале цикла или чуть позже.

В постройках были найдены фрагменты в основном итальянских амфор, датируемых III и II веками до нашей эры, и скифос, греческие сосуды для питья вина с горизонтальными ручками.

«Многие из них очень маленькие. В древности такая миниатюрная посуда была либо игрушкой, либо подношением по обету. Трудно сказать, какие функции они в настоящее время выполняют в нашем положении», — сказал профессор Дайчек.

До сих пор ученые также не смогли определить функцию обнаруженных ими зданий. Однако они чувствуют, что отличаются от других в этом районе, что затрудняет их идентификацию. Но они выставлялись наверху, поэтому должны были иметь престижный характер.

Как отметил руководитель исследования, эти постройки имели прочные фундаменты шириной 90 см. Использовалось местное сырье – конгломерат. Миномет не применялся. Крыши покрыты черепицей особой формы в греческом стиле.

Все данные показывают, что обнаруженные сооружения относятся к эллинистическому периоду, к концу третьей и первой половине XIX века.

Этот город-крепость располагался между двумя важными древними центрами в бывшей Иллирии (ныне Албания) — иллирийской столицей Шкодрой и греческим городом Лиссос. Возможно, это Бассания, но археологи все еще ищут убедительные доказательства, подтверждающие этот тезис.

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