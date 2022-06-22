В Чернобаевке подорвали автомобиль местного коллаборанта

В Чернобаевке подорвали автомобиль местного коллаборанта2
- 22.06.2022, 14:55
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У пособников оккупантов земля горит под ногами.
В Чернобаевке в Херсонской области взорвали автомобиль местного коллаборанта Юрия Турулева.
Об этом в комментарии «Укринформу» сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.
«Подорвана его машина, но коллаборант не пострадал», — отметил он.
Больше деталей происшествия пока нет.
Ранее также появилась неофициальная информация о том, что в Херсонской области ликвидировали коллаборанта Алексея Ковалева, который был депутатом от Слуги народа.