В Чернобаевке подорвали автомобиль местного коллаборанта 2 22.06.2022, 14:55

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У пособников оккупантов земля горит под ногами.

В Чернобаевке в Херсонской области взорвали автомобиль местного коллаборанта Юрия Турулева.

Об этом в комментарии «Укринформу» сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

«Подорвана его машина, но коллаборант не пострадал», — отметил он.

Больше деталей происшествия пока нет.

Ранее также появилась неофициальная информация о том, что в Херсонской области ликвидировали коллаборанта Алексея Ковалева, который был депутатом от Слуги народа.