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ВСУ усилили контрнаступление в Херсонской области

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  • 22.06.2022, 15:02
  • 5,428
ВСУ усилили контрнаступление в Херсонской области

Есть определенные успехи.

Украинские войска продолжают контрнаступление в Херсонской области и добились определенных успехов. Какие именно населенные пункты освободили - не разглашают.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк, сообщает nv.ua.

Из соображений безопасности она не стала разглашать названия освобожденных от оккупантов населенных пунктов.

"Мы действительно имеем определенные успехи, контрнаступательные действия, которые существенно продвигают нас в восточном направлении, но не объявляем сейчас освобожденные населенные пункты, потому что в условиях войны очень важно пройти, освободить, закрепиться и отодвинуть врага настолько, чтобы он не мог накрывать мощными и очень жестокими артиллерийскими, минометными ударами тот населенный пункт, который уже под нашим контролем", — отметила Гуменюк.

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