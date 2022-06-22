Борьба Давида с Голиафом 3 Альфред Кох

22.06.2022, 15:20

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Альфред Кох

Путин уже давно находится на максимальном градусе своего зверства.

Вот и закончился сто восемнадцатый день войны. Ситуация пока более-менее стабильная. Если можно так сказать с учетом очень тяжелых боев в Северодонецке и Лисичанске. Но новыми стали регулярные обстрелы Харькова. И все говорит за то, что это надолго.

Собственно чему тут удивляться? Вся российская агрессия вот уже четыре месяца происходит в полосе плюс-минус 100 км от границы. Российские войска могут относительно эффективно действовать только с баз, расположенных на российской территории (и квази-российской типа территории ЛНР-ДНР и Крыма).

Как только их коммуникации растягиваются дальше этих ста километров (когда склады и базы снабжения нужно переносить на территорию противника) наступление сразу же прекращается. А все потому, что ВСУ эти склады и базы - расстреливает. И в последнее время, в связи с поставками все большего количества артиллерии, даже эффективнее, чем раньше.

Как мы знаем, союзники запрещают Украине обстреливать территорию России. "Во избежании непредсказуемой эскалации конфликта". Вплоть до прекращения поставок оружия. Но тогда, применительно к Харькову, это игра в одни ворота! Ведь Харьков расположен в 50 км от границы с Россией.

То есть российская дальнобойная реактивная артиллерия (например, "Смерч") легко может добить до центра Харькова даже не пересекая границы, то есть оставаясь в полной безопасности. А российская ствольная артиллерия может оттуда же обстреливать его северо-восточные пригороды.

В таких условиях удивляться надо не тому, что россияне начали обстреливать Харьков, а тому, что они в какой-то момент перестали это делать.

После их бегства из под Киева и Чернигова, большинство наблюдателей считали, что главной задачей российской агрессии стал захват Луганской и Донецкой области и сохранение сухопутного коридора в Крым. Херсон, Николаев и дальше - воспринимались как бонус, получится - хорошо, нет - ну и ладно.

В этих условиях Харьков не должен был вызывать никакого интереса, потому, что вываливался из этой концепции и на него не стоило тратить итак скудные силы наступающей российской армии. И долгое время так оно и было. Харьков перестали обстреливать, там возобновилась мирная жизнь, запустили метро и т.д.

Но теперь россияне решили снова начать обстрелы Харькова. Зачем? Считается, что для отвлечения сил противника с других направлений, с Донбасса, с Юга и т.д. Чтобы, например, сорвать начавшееся было наступление ВСУ на Херсон. Или чтобы не дать укрепить украинские силы в Лисичанске.

А я вот думаю: а что толку, что ВСУ перебросит туда войска и артиллерию? Все равно ведь по российской территории стрелять нельзя. Вряд ли у россиян есть амбиция взять Харьков. И даже какая-то их активность в этом направлении не выглядит убедительной.

Так что, Харьков обречен и будет подвергаться обстрелам до самого конца войны? Похоже, что да. Я никакой не военный эксперт, и пусть меня знающие люди поправят, но этот свой вывод я сделал слушая в последние дни настоятельные советы всех украинских говорящих голов по возможности эвакуироваться из Харькова. Такого рода призывов давно уже не было. А значит все серьезно.

Никаких содержательных последствий для хода военных действий эти обстрелы иметь не будут. ВСУ, конечно, перебросит необходимые силы на харьковское направление, чтобы сдержать натиск россиян. Это, например, может несколько затормозить наступление ВСУ на Херсон. Но не более того.

Однако эти обстрелы будут иметь тяжелый психологический эффект. Всегда тяжело переживать такого рода акции с гибелью людей и серьезными разрушениями, когда ты знаешь, что противник, который это делает, ничем не рискует и чувствует себя в полной безопасности.

Дай Бог, чтобы я был неправ. Иначе миллионный город будет постепенно разрушаться, а его жители - гибнуть. Впрочем, это ведь один из главных методов нынешней российской армии: взять мирное население в заложники и требовать выполнения своих условий. Фактически, мы имеем в данном случае дело с регулярной армией, взявшей на вооружение тактику террористов.

Хотя о чем я? Нам ли не знать, что эта армия уже при своем рождении в 1918 году сразу начала использовать тактику тотального террора и расстрела заложников. Чему ж тут удивляться? Новое - это хорошо забытое старое...

Вот что нужно делать! (Ох, блин, люблю я давать совета - хлебом не корми). Надо всех западных начальников теперь возить не в Бучу или Ирпень, а в Харьков. И показывать им: вот смотрите к чему приводит ваш запрет обстреливать российскую территорию. И поводить их по разрушенному городу, показать могилки, познакомить с родными погибших, показать фото детей...

Два три визита - и все забудут про этот запрет. Потому, что это абсурд, когда противник "в домике" и с ним ничего нельзя сделать. Так не воюют. Это не война, а игра в поддавки.

Я очень рад, что сегодня, наконец, пришли долгожданные Panzerhaubitze 2000 (155мм) из Германии. (На день раньше обещанного. Видимо в бундесвере сообразили, что не надо перебарщивать с символизмом). Теперь дело за малым: разрешите из них херачить по позициям россиян, откуда те стреляют по Харькову, где бы эти позиции не находились: в России, на Мадагаскаре или даже на Луне.

Убивая людей никто не должен чувствовать себя в безопасности, верно? Иначе грош цена всем нашим разговорам про ценность человеческой жизни и неотвратимость наказания для убийц.

Борьба, которую ведет Украина, итак является борьбой Давида с Голиафом и не надо еще сильнее ограничивать жертву агрессии в способах сопротивления. Иначе это уже не помощь жертве, а помощь агрессору.

Надо, наконец, отбросить все иллюзии про "избежание эскалации конфликта" и прочие способы "не провоцировать" Путина. Нужно четко отдать себе отчет: Путин уже давно находится на максимальном градусе своего зверства. Его не надо провоцировать, он сам себя уже спровоцировал и давно отбросил все ограничения, которые еще связывали его с человечеством и моралью.

Его нужно просто победить. Как дикого взбесившегося зверя. Нам не нужно стесняться этой нашей цели. Потому, что наше дело - правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, "Фейсбук"

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