«В Польше и Литве многие позиции стоят в два раза дешевле» 22.06.2022, 15:34

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Что происходит на белорусском рынке автозапчастей?

Многие автомобилисты успели столкнуться с дефицитом запчастей и расходников, цены на которые за последние месяцы сильно пошли вверх. Сравнили цены у нас и соседних странах. Мелкие предприниматели уже сообразили, как на этом заработать, пишет «Наша Ніва».

Санкции, введенные в отношении России и Беларуси, сильно затронули автомобильную сферу. К нам уже практически прекратились поставки новых авто, а цены на то, что осталось в наличии, заметно подросли. Тем не менее, проблемы, связанные с новыми машинами, затрагивают далеко не всех, чего не скажешь о ситуации с автомобильными запчастями и расходниками.

«Выбор заметно сузился, вместо 4-5 вариантов теперь предлагается только один. По некоторым позициям вообще ничего не осталось. Особенно остро стоят вопросы с моторными маслами, фильтрами и прочими расходниками», — говорит сотрудник одной из крупных фирм-поставщиков.

Из-за сложностей с поставками, цены на запчасти и масла в Беларуси пошли вверх, особенно, если сравнить их с ценами в соседних странах.

Особенно рознятся цены на товары, производящие непосредственно в ЕС. Среди запчастей, которые в Беларуси значительно дороже, чем в соседней Польше или Литве, — детали сцепления, комплекты ГРМ, моторные масла.

Для наглядности мы сравнили цены на несколько популярных деталей в трех странах.

Так, например, комплект сцепления для VW/Audi с дизельным двигателем объемом два литра в Беларуси продается по ценам от 564 рублей (около 210 евро), в то время как в Литве такой же комплект стоит всего 108 евро (около 290 рублей). В Польше эта деталь также продается чуть дешевле 300 рублей.

На более дорогих деталях разница в цене становится еще более заметной. Полный комплект сцепления с маховиком и выжимным подшипником в Беларуси продается почти за 2000 рублей (около 720 евро), в то время, как в Польше или Литве его можно приобрести примерно за 350 евро.

В случаях, когда вы найдете магазин, который готов оформить TaxFree, то от цены товара, купленного в Литве или Польше, можно отнять еще от 11,5 до 19%.

Раньше тоже был смысл приобретать дорогие запчасти за рубежом, но экономия в первую очередь получалась за счет возврата налога на добавленную стоимость (НДС).

«Теперь же мы видим, что даже без возврата НДС многие позиции в Польше и Литве можно купить в два раза дешевле. Раньше такого не было, разница, если и была, то около 5-10%. Выгода появлялась только при возврате НДС. Теперь следует, что если оформить TaxFree, то в Европе можно приобрести запчасти за 40% от белорусской цены», — замечает специалист со сферы.

По его словам, некоторые мелкие предприниматели уже начали самостоятельно привозить ходовые запчасти из ЕС, чтобы потом перепродать в Беларуси.

«Это особенно распространено в приграничных регионах, сейчас на рынках Бреста и Гродно продается довольно много таких запчастей.

Есть люди, которые готовы 3-7 дней ждать, пока им привезут что-то под заказ из-за границы, так как разница получается существенная, тем более, что некоторые позиции в Беларуси вообще стали недоступными».

Большая разница наблюдается и в ценах на комплекты ГРМ.

Полный комплект ГРМ с насосом все на тот же двухлитровый двигатель от VAG стоит в Беларуси 735 рублей (около 270 евро). В Литве — 140 евро (около 380 рублей).

Следующая категория товаров, цены на которые у нас также намного выше, чем в ЕС, — моторные масла.

Так, например, цены на 4 литра масла SHELL Helix HX8 5W-40 в Беларуси начинаются со 144 рублей, тем временем в Литве оно стоит 35 евро (около 95 рублей).

Из-за сложностей с поставками и высокими ценами в Беларуси все чаще можно встретить в продаже масло, привезенное из ЕС, говорит сотрудник одной из фирм-поставщиков.

«Много масла едет из Польши, мелкие предприниматели покупают сразу по несколько упаковок, получают скидку у продавца, плюс возвращают НДС (до 19% от стоимости товара)».

Если ситуация не изменится, считает наш собеседник, то поток запчастей из ЕС, которые ввозят серыми методами, будет расти.

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