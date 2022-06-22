«Авиация РФ боится» 1 22.06.2022, 15:51

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Боец 128-й бригады рассказал о работе «Стингера».

Оператор переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады рассказал о своем опыте работы со "Стингером".

Воин с позывным "Тамерлан" дал комментарий для Facebook-страницы своего подразделения.

Защитник Украины работает с отечественной "Иглой" и американским "Стингером". Он сравнил между собой технику и рассказал о вражеской авиации.

Тамерлан однажды попал во вражеский самолет / фото 128-я Закарпатская бригада

"Российская авиация работает здесь практически ежедневно - "вертушки" и СУ-шки. Нас обстреливают неуправляемыми авиационными ракетами, крупнокалиберными пулеметами и другим оружием. Но, зная о наших зенитно-ракетных комплексах, россияне очень редко залетают на расстояние их досягаемости (до 5 километров)", - говорит боец.

"Однажды мне, кажется, удалось попасть во вражеский самолет. Я захватил цель, произвел пуск и хотя прямого попадания не видел, из-за балки, куда "нырнула" СУ-шка, пошел черный дым. Наши разведчики запускали туда дрон, но не увидели сбитого самолета. Наверное, ему удалось дотянуть до оккупированной территории", - отметил "Тамерлан".

Мужчина добавил, что "Стингер" сам по себе является сдерживающим фактором – россияне, зная о нем, боятся подлетать на ближние дистанции, поэтому их обстрелы малоэффективны.

"Стингер" гораздо эффективнее "Иглы", им легче захватить цель и проще сделать пуск. Операция намного плавнее, легче, можно сказать, приятнее для оператора", - пояснил оператор ПЗРК.

Воин сам родом из Хмельницкой области. Дома его ждут жена и 11-летняя дочь.

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