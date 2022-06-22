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Минские пенсионеры подыграли телефонным мошенникам

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  • 22.06.2022, 16:34
  • 5,714
Минские пенсионеры подыграли телефонным мошенникам

Что было дальше?

«Неизвестный позвонил 69-летнему мужчине со стандартной историей о ДТП с участием его супруги. За непривлечение ее к ответственности незнакомец потребовал более 4 тыс. долларов США. Пенсионер продолжил диалог, а в это время находившаяся рядом жена позвонила в милицию», – рассказали в ГУВД, передает БелТА.

При передаче денег правоохранители задержали 45-летнюю женщину-курьера. Ей оказалась гражданка России.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество в крупном размере. Установлена причастность фигурантки еще к двум аналогичным преступлениям, однако в тех случаях ей удалось завладеть деньгами своих жертв.

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