Армия Беларуси выставила деревянные танки на украинской границе

Армия Беларуси выставила деревянные танки на украинской границе25
- 22.06.2022, 16:46
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Зачем?
Белорусская армия установила рядом с украинской границей деревянные муляжи танков и в целом усиленно демонстрирует свое присутствие. Об этом рассказал на брифинге спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.
"С целью проведения мероприятий оперативной маскировки и демонстрации своего присутствия подразделения Вооруженных сил Беларуси размещают в приграничных с Украиной районах деревянные муляжи танков", – сообщил он.
Также отмечается, что в Беларуси продолжается проверка боеготовности вооруженных сил. По словам Мотузяника, угроза ракетных ударов со стороны Беларуси в настоящее время сохраняется.