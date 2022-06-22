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Армия Беларуси выставила деревянные танки на украинской границе

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  • 22.06.2022, 16:46
  • 13,570
Армия Беларуси выставила деревянные танки на украинской границе
иллюстрационное фото

Зачем?

Белорусская армия установила рядом с украинской границей деревянные муляжи танков и в целом усиленно демонстрирует свое присутствие. Об этом рассказал на брифинге спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"С целью проведения мероприятий оперативной маскировки и демонстрации своего присутствия подразделения Вооруженных сил Беларуси размещают в приграничных с Украиной районах деревянные муляжи танков", – сообщил он.

Также отмечается, что в Беларуси продолжается проверка боеготовности вооруженных сил. По словам Мотузяника, угроза ракетных ударов со стороны Беларуси в настоящее время сохраняется.

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