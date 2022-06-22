Министр обороны Литвы: Российской армией командуют «недоумки» 7 22.06.2022, 16:51

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Арвидас Анушаускас

Фото: 15min.lt

Поэтому РФ может прибегнуть к провокациям.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас предупредил, что Россия может пойти на провокации из-за ограничений калининградского транзита, но Литва и союзники по НАТО следят за ситуацией в регионе и готовы реагировать, пишет delfi.lt.

"Когда у тебя есть вооруженные силы и ими командуют недоумки, прошу прощения за выражение, конечно можно ожидать всего, но мы реалисты, у нас есть союзники, мы видим общую картину на Балтийском море, мы знаем, к каким мерам мы можем прибегнуть, так что в данном случае я спокоен по поводу наших возможностей", - сказал Анушаускас журналистам в Сейме в среду, отвечая на вопрос о том, являются ли незначительными российские угрозы о "серьезных последствиях" для Литвы.

"Конечно, если бы другая сторона была полна решимости к провокации, что возможно, но мы это уже не можем предсказать", — добавил он. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил во вторник, что ответ России будет иметь серьезные последствия. "Меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время. Их последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы", - заявил он. Анушаускас назвал это дезинформацией и угрозами. "Что касается про "почувствовать" - мы этого не почувствуем. Самое большое изменение, которое мы уже ощутили, — это последствия войны России в Украине — беженцы, экономические моменты. Мы это почувствовали, и это следствие их агрессивной политики", — заявил министр. По его словам, кибератаки — единственный инструмент, который есть у Москвы, а дискуссии в России о блокаде Клайпедского порта он назвал спекуляцией, у которой "нет никаких шансов и возможностей". Москва обвиняет Литву в ограничениях на поставки стали и черных металлов в Россию, которые вступили в силу на прошлой неделе, но официальные лица говорят, что это обусловлено введением санкций ЕС в связи с вторжением России в Украину.

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