Археологи обнаружили в Италии странные статуи гигантов 22.06.2022, 17:10

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Торсы двух статуй боксеров были найдены в некрополе, относящемся к железному веку.

Археологи, работающие в южной части обширного некрополя, впервые обнаруженного местными фермерами в 1974 году, также обнаружили продолжение погребальной дороги с севера на юг, вдоль которой были найдены гробницы, датируемые периодом между 950 годом до н.э. и 730 годом до нашей эры.

Торсы двух статуй боксеров были обнаружены в некрополе Монте-Прама, относящемся к железному веку, объявило Министерство культуры Италии.

Об этом пишет Arkeo News.

Обнаженные торсы и другие фрагменты были идентифицированы как боксеры из-за щита, обернутых вокруг их тел, и похожи на две другие статуи, обнаруженные в нескольких метрах от них в 2014 году, которые сейчас выставлены в местном музее, сказали в министерстве.

Министр культуры Дарио Франческини также выразил свое волнение, напомнив, что открытие произошло менее чем через год после создания фонда, учрежденного совместно Министерством культуры, городским советом Кабраса и региональным правительством Сардинии.

«Это исключительное открытие, и за ним последуют другие», — сказал он.

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