Майкл Наки: Кремль склоняет Лукашенко ввести войска в Украину 5 22.06.2022, 17:36

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Майкл Наки

Именно по этой причине Путин летит в Беларусь.

Анализируя причины предстоящего визита Путина в Беларусь, российский журналист Майкл Наки в интервью «Апострофу» назвал, по его мнению, главную — полноценное вступление Беларуси в войну.

— Какая ситуация складывается вокруг Путина? Он всячески пытается продемонстрировать, что вокруг него есть большое количество соратников.

При этом где-то раз в две недели всплывают новости о том, что Беларусь готовится вступить в войну. Здесь надо сказать, что Беларусь участвует в этой войне, потому что с ее территории запускается часть российских ракет.

Но непосредственно белорусские силы не вступают, в то время как у России большие проблемы именно с человеческим ресурсом. То есть людей много, но в основном необученных, мобилизованных из ОРДЛО или контрактников, которых вообще набирают, как попало. Поэтому примерно в 20 тысяч мы оцениваем количество военных, которое Беларусь могла бы предоставить России.

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