ВСУ почти полностью уничтожили «элиту» вооруженных сил РФ 2 22.06.2022, 17:46

2,764

Ее готовили для противостояния с НАТО.

Вооруженные Силы Украины дают достойный отпор российским оккупантам. Украинские воины воины каждый день уничтожают личный состав россиян и их технику.

Захватчики любят звонить по телефону домой и жаловаться своим родным. Очередной разговор перехватила Служба безопасности Украины.

В ней оккупант говорит, что подразделения западного военного округа России были наголову разбиты ВСУ, а уцелели только те, кто отказался наступать на Украину. К слову, это была "элита" вооруженных сил противника. Ее готовили для противостояния с НАТО.

Западного округа уже нет, он весь в России, отказники. Мимо меня одни "восточники" мотаются... Вся техника подбита, то башня не работает, то колеса пробиты, то еще что-то не работает… А так, на передок добровольцы едут и все,

– рассказывает жене оккупант, чье подразделение находится на Харьковщине.

В СБУ отметили, что в западный военный округ России входят, в частности Москва, Санкт-Петербург и "военная элита", которую готовили к противодействию силам НАТО.

Однако этой "элиты" практически уже не осталось, поскольку множество офицеров погибли, водителей не хватает, а силы пехоты используются как "живое мясо".

Поэтому сейчас российская армия воюет количеством и топчется на месте. Это еще раз подтверждает, что Вооруженные Силы Украины выполняют свою работу отлично, и с каждым днем приближают нашу победу!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».