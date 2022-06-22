«Белорусы, не забывайте, чья кровь течет в наших жилах» Телеграм-канал «Баста!»

22.06.2022, 17:54

Мы несем традицию бороться за свою землю, честь и культуру.

В наших жилах течет кровь Партизан. Мы — это те самые потомки Кастуся Калиновского и его соратников, пишет телеграм-канал «Баста!».

Мы несем традицию бороться за свою землю, честь и культуру.

И вот, спустя два года, белорусы имеют одно из самых сильных политических сообществ на территории Европы.

Сейчас белорусы занимаются организацией и поставкой гуманитарной помощи в Украину, воюют против российских оккупантов плечом к плечу с украинцами, занимаются волонтерством и поддержкой мирного населения в тылу.

Мы не сломились, и нас не сломить. Любой диктатуре приходит конец, и только в наших силах приблизить ее кончину в родной стране. Нам это по силам!

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