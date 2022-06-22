Аэропорты Европы охватили забастовки 4 22.06.2022, 18:17

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Что происходит.

В ключевых европейских аэропортах продолжается хаос: рейсы массово задерживаются. Причина — в высоком спросе на полеты летом после пандемии. Оказалось, что сотрудников остро не хватает, и они не справляются с потоком пассажиров. А сотрудники авиакомпаний и аэропортов требуют повышения зарплат и выходят на забастовки.

РБК рассказывает, что происходит с трафиком в аэропортах Европы.

Туристический хаос в Европе. Почему задерживаются рейсы

"Наступило несчастливое время для европейского транспорта", — пишет издание Politico. Вот уже несколько недель аэропорты сообщают о многочасовых очередях на регистрацию и проверку пассажиров, авиакомпании отменяют рейсы, авиадиспетчеры угрожают уволиться, железнодорожники и работники метро тоже бастуют.

От Брюсселя до Варшавы, от Амстердама до Лондона есть несколько общих причин хаоса — индустрия туризма восстановилась намного быстрее, чем ожидалось. После локдауна из-за COVID многие туристы наконец ринулись в путешествия, но отрасль к этому подготовилась не в полной мере.

Большие потоки пассажиров создали огромные проблемы для компаний, ранее уволивших грузчиков, продавцов билетов и бортпроводников. Теперь многие компании не могут набрать персонал: сотрудники стали требовать повышения зарплат и отказываются выходить на условиях, которые им предлагают.

Сотрудники, отправленные в отпуск или уволенные во время пандемии, решили не возвращаться в отрасль, где предлагают минимальную заработную плату, а условия труда — тяжелые.

"Чем больше путешествия возвращаются в нормальное русло, тем больше пассажиров нужно обслужить. Все недооценили скорость, с которой будет проходить восстановление", — сказал изданию представитель Еврокомиссии.

Также в Европе наблюдается инфляция. Частично - из-за пандемии. И теперь профсоюзы требуют резкого повышения заработной платы сотрудникам.

Авиакомпании винят в возникшем хаосе администрации аэропортов. Мол, летние графики они подали еще в конце марта, и у аэропортов было достаточно времени, чтобы набрать персонал. А руководители аэропортов утверждают, что им требуется больше времени: это затрудняет быстрое наращивание рабочей силы.

"Мы выходим из пандемии, для этого нет сценария. Мы были в центре вспышки "Омикрона", и любой, кто хотел в то время провести кампанию по набору персонала в разгар пандемии — либо он мог предсказать будущее, либо был глубоко безрассуден", — сказала Вирджиния Ли, представитель ACI Europe.

"Недружелюбное небо". В Брюсселе отменили все 232 рейса

Тем, кто планирует лететь из какого-либо аэропорта в Европе, советуют набраться терпения и приезжать хотя бы за три часа до вылета вместо обычных двух.

В понедельник аэропорт Брюсселя был вынужден отменить все 232 вылетающих регулярных рейса из-за забастовки сотрудников службы досмотра.

"Это сложная неделя", — сказала Натали Пьерар, представитель аэропорта Брюсселя. Она добавила, что такие действия явно не работают в пользу для отрасли. А пассажиров тем временем становится все больше.

Забастовка в аэропорту была частью всеобщих страйков в Бельгии. Она которая также затронула часть городской транспортной сети Брюсселя.

Сотрудница Amazon Женевьева Фридман — одна из тех, кто застрял в аэропорту. Она должна была вылететь из Праги в Брюссель в понедельник днем, но ее уведомили в 23:00 воскресенья, что ее рейс отменен.

"Я была разочарована тем, что не было никакой поддержки пассажиров. Это было очень похоже на "мы не можем вам помочь, нет решения, как мы можем вам помочь, нет графика, который мы могли бы вам предоставить", — описала она ситуацию.

"Получается, вы не только застряли в другой стране, но и не получили никаких указаний от авиакомпании, которой доверяли, как вам вернуться домой", — отметила женщина.

Аэропорты вводят ограничения на количество пассажиров

Сложная ситуация в аэропорту Брюсселя — лишь одна из многих. Такое происходит во множестве аэропортов по всей Европе.

Из-за нехватки персонала амстердамский аэропорт Схипхол ввел ограничение на количество рейсов, которые он будет обслуживать. Сотрудники компаний Ryanair и Brussels Airlines объявили о забастовке на этой неделе, а Lufthansa уже отменила 1000 июльских рейсов из-за нехватки персонала и недостатка слотов в крупнейшем в Германии аэропорте Франкфурта.

Между тем в бюджетной авиакомпании easyJet заявили, что вынуждены сократить тысячи рейсов, запланированных на лето.

В понедельник аэропорт Хитроу попросил авиакомпании отменить 10 процентов рейсов из-за нехватки персонала. Из-за того, что сотрудников мало, пассажиры ждали получения багажа часами.

Тем временем в профсоюзах надеются, что обозленные из-за отмен и задержек рейсов пассажиры не будут "срываться" на сотрудников. Ссылаются на то, что те тоже "достигли точки кипения" и хотят наконец работать в лучших условиях.

Эксперты прогнозируют, что такая ситуация может продлиться вплоть до конца лета. Другие говорят, что все наладится в течение нескольких недель или месяца.

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