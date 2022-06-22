До +27°С ожидается в Беларуси 23 июня 22.06.2022, 18:20

Без осадков.

До плюс 27 градусов и без осадков ожидается в Беларуси 23 июня. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг, 23 июня, будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-восточный 4-9 м/с, днем по юго-востоку порывы могут усилиться до 14 м/с. Ночью воздух прогреется до плюс 7-13 градусов, а местами по востоку до плюс 16. Максимальная температура днем составит плюс 22-27 градусов.

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