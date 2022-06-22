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Ученые создали робота для обнаружения микропластика в воде

  • 22.06.2022, 18:42
Ученые создали робота для обнаружения микропластика в воде

В виде рыбки.

Микропластик встречается повсеместно, даже во льдах Антарктиды. Он несет опасность для живых организмов, но удалить его непросто, особенно, если речь идет о морях. Правда, у специалистов из ACS есть решение проблемы.

Ученые сконструировали крошечного робота в форме рыбы, который сможет попасть в самые труднодоступные места Мирового океана, пишет «Новое время».

Конструкция имеет длину 15 мм и изготовлена из композитных нанолистов из графена с молекулами β -циклодекстрина. Робот не боится воздействия соленой воды и низких температур, поэтому сможет исследовать глубокие слои океана.

Двигается робот не слишком быстро — он способен перемещаться на расстояние в 40 мм в секунду, то есть 1.44 км в час. Но этого достаточно, с учетом того, что устройству необходимо тщательно изучить состав дна и воды и поглотить лишний пластик.

После того, как это произойдет, робот отправится в заранее определенное место для сброса полученного груза. Ему вскроют брюшко и достанут микропластик, причем в последствии материал восстановится сам собой и робот будет пригоден к повторному использованию.

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