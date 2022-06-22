«Зарабатывали люди пенсию всю жизнь, да так ее и не увидели» 16 22.06.2022, 18:49

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Белоруски — о предложении поднять пенсионный возраст.

В Беларуси с этого года мужчины выходят на пенсию в 63 года, а женщины — в 58 лет. Но накануне появилось предложение в очередной раз повысить пенсионный возраст для женщин до 63 лет. «Зеркало» спросило у белорусов, что они думают об этом предложении.

«Наверное, на это и рассчитано, чтобы не дожили до пенсии»

— Нас, конечно, никто не спросит о повышении пенсионного возраста. Но это уже вообще никуда не годится, — возмущена 57-летняя Алла (имя изменено. — Прим. ред.) новостью о том, что, возможно, пенсионерами в Беларуси, возможно, будут становиться еще позже, чем сейчас.

Женщина рассказала, что до 50 лет работала инженером по материально-техническому обеспечению, потом трудилась специалистом по закупкам. Работа ее была больше бумажная, но приходилось ездить в командировки. Работа Алле нравилась, хотя оплачивалась она не слишком хорошо. Говорит, что зарплата была немного ниже средней по стране, но не самая низкая.

— Сколько могла, столько и работала. А потом здоровье сильно ухудшилось, из-за прооперированного позвоночника стало очень тяжело даже за компьютером сидеть, превозмогала боль. С мужем решили, что надо мне уволиться. Стаж для пенсии к тому моменту у меня уже был.

Сейчас Жанна ждет пенсии, ее содержит муж, дети помогают с лекарствами и обследованиями. Она не работает и не имеет группу инвалидности, поэтому ее «доставали тунеядством», а потом на три года повысили пенсионный возраст.

— Чтобы освободили от увеличенной платы за коммуналку, я собирала справки с диагнозами от всех врачей, потом ходила на заседание комиссии и плакала, что не могу работать. Это нормально? Надо с меня что-то содрать. Как здесь выжить и не свихнуться? Молодым хоть уехать можно, а нам что делать в этой западне?

В ноябре Жанна должна выйти на пенсию, она уже собрала документы. А теперь женщина задумалась, «доживет ли до этого дня».

— Не все же имеют здоровье, чтобы скакать как лошади и трудиться до смерти. Есть профессии, когда на ногах весь день, таким людям тяжело, но под инвалидность они не попадают. Пенсия далеко, а сейчас может быть еще дальше. Это особенно касается женщин, ведь на нас лежат рождение детей, домашнее хозяйство. Как быть тому, кто не может работать уже в 50? Добиваться группы? Да, себя легче добить, чем группу получить. До 63 лет мало кто доживет. Наверное, на это и рассчитано, чтобы не дожили до пенсии, — убеждена Алла.

Белоруска считает, что с наступлением зрелого возраста работать можно не по любой профессии. Самое оптимальное — вахтер или лаборант, возможно, получится быть учителем или директором, но «если за тебя подчиненные работают».

— Водителем — нет, потому что не та реакция, а поваром, дворником или продавцом будет тяжело физически, — полагает Алла. — К тому же стоит учитывать: если у возрастного человека мозги еще работают, то «память, сноровка и скорость уже хромают. Оптимальный возраст ухода на пенсию для женщин тот, что и был ранее. Это 55 лет. Мужчинам тоже достаточно было 60 лет. Организм изнашивается, плюс ко всему жизнь в нашей стране — это сплошной стресс и потрясения. Здесь мы не можем сравниваться с Западом. И хотя я не за возврат СССР, но пенсионный возраст тогда был тщательно рассчитан медиками.

«Женщина — ломовая лошадь что ли?»

56-летняя Зинаида (имя изменено. — Прим. ред.) говори, что очень рассержена предложением повысить пенсионный возраст:

— Я в диком ужасе! С ума посходили, эти «предложисты» идей? Пусть слезут со своих кресел и идут работать на фермы в колхозы, на заводы, да посмотрят, как это легко там работать и ждать свою пенсию, как манну небесную. Мало того, что и так добавили несколько лет для выхода на пенсию, так уж совсем загнули 63 года! Женщина — ломовая лошадь что ли? Она тянет на себе все: быт, семью, детей, работу, этого мало? Мы хотим пожить еще, а не поехать на кладбище!

Уже несколько лет Зинаида — инвалид первой группы, она живет на социальную пенсию, еще немного. Женщина говорит, что скоро должна будет получать пенсию по возрасту, тогда доход ее станет больше, но «эта пенсия все затягивается и затягивается».

Зинаида говорит, что больше переживает не за себя, а за свою сестру, сейчас ей 53 года. У нее начальная стадия лейкемии, она пять лет наблюдается у онколога, но группа инвалидности ей не положена, поэтому она вынуждена работать.

— Сестра работает на заводе в цеху, здоровье у нее все хуже. «Короной» недавно переболела, чуть выжила. Если пенсионный возраст повысить до 63 лет, то работать ей еще десять лет. Дождется она той пенсии?

Белоруска вспомнила, как жила ее мама: она работала дояркой в колхозе, родила пятерых детей, на пенсию она пошла в 50 лет. Отец «от зари до зари» работал трактористом и комбайнером, на пенсию ушел в 60 лет.

— Работа, семья, а еще свое хозяйство было. Мы, дети, им помогали. Родители, как вышли на пенсию, ни дня потом не работали. Но все не верили, что до пенсии дожили. Как думаете, были они счастливыми людьми?

«Давайте пенсию сразу в 70, что бы сразу стало понятно — не доживете вы до своих выплат»

Елизавете (имя изменено. — Прим. ред.) до пенсии еще далеко, женщине сейчас только 45 лет, но она говорит, что с печалью осознает, что «нищебродская пенсия уже машет платочком, хоть и отдаляется». «Похоже, не получится реализовать свои планы на свободное время ни до пенсии, ни на пенсии», — рассуждает Елизавета. А еще она задумывается о том, сколько людей доживет до пенсионного возраста, с каким здоровьем они придут к этому возрасту.

— Я живу в частном секторе, улица на 60 домов. Многие соседские дома проданы детьми, потому что их родители, особенно мужчины, умерли в возрасте 60−65 лет. Какие-то женщины остались одни. Зарабатывали люди пенсию всю жизнь, да так ее и не увидели. Как будто система специально так и задумала, — рассуждает женщина.

Елизавета понимает, что нагрузка на госбюджет большая, нужны социальные выплаты огромному количеству людей старшего возраста, больным, многодетным.

— К тому же сейчас «большой отток из страны рабочих рук и мозгов». Но не спасет поднятие пенсионного возраста. Ведь в маленьком городе зарплата — 350−450 рублей, с такой зарплаты выйдет такая же маленькая пенсия. Поэтому можно смело ехать в Европу на лет пять, упаковывать на складе одежду. Ведь по возвращению все равно будет точно такая же маленькая пенсия, как будто ты и не заработал за свою жизнь стаж в родной стране. Поэтому хоть так выехать, на других посмотреть.

Елизавета работает педагогом в школе, получает зарплату меньше 500 рублей. Она смотрит на своих коллег, которые ведут физические дисциплины — хореографию, физкультуру, и недоумевает, как они будут работать по своей специальности в 63 года. Не все педагоги хотят менять деятельность, идти в айтишники, потому что любят свою работу.

— При здоровой экономике, фондах накоплений, у людей есть возможность заработать, отложить, выбрать путь сохранения денег, накопления средств. Тогда можно говорить о повышении пенсионного возраста, чтобы разгрузить бюджет. Но в нашей ситуации это временная мера, которая лишь на мгновенье сузит края в дыре ФСЗН. Так что, власти, давайте пенсию сразу в 70, что бы сразу стало понятно — не доживете вы до своих выплат.

«Уже сейчас прихожу с работы, а у меня совершенно нет сил»

Лилии (имя изменено. — Прим. ред.) 45 лет, она работает в проектной организации в Минске, получает зарплату, как она говорит, «унижающую человеческое достоинство» — около 650 рублей. Женщина считает, что на работе до 63 трех лет «не протянет».

— Я уже лет пять прихожу с работы, а на домашние обязанности у меня совершенно нет сил. Два выходных дня не дают возможности полноценно отдохнуть, так как эти дни проходят так же, как и на работе, только функции другие. Пусть уже вообще отменяют пенсионный возраст, чтобы люди на работе подыхали! Тогда пенсионный фонд не нужен будет.

Женщина очень негодует из-за предложений о повышении пенсионного возраста.

— Хорошо там, наверху, поднимать пенсионный возраст, когда тебя с работы и на работу на машине возят, на работе пятой точкой сидеть в комфортных условиях: летом — с кондиционером, а зимой — в тепле. А дома ничего не делать, отдыхать, потому что домработница еду приготовила, в квартире убрала, постирала. Но нет в нашей стране таких условий для большинства женщин.

Наша собеседница хотела бы уйти на пенсию в 55 лет, после поработать еще до 58−60 лет, чтобы «получая пенсию и зарплату, скопить хоть себе на похороны».

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