Россияне стремительно беднеют 6 22.06.2022, 19:10

5,016

Эксперты озвучили мрачные сценарии для РФ.

Отрицательный рост экономики, ущерб от санкций ЕС - как только в Кремле не пытаются объяснить в Кремле реальную ситуацию с экономикой России. Реальность показывают цифры: по данным экономистов, после начала полномасштабной войны с Украиной жители РФ начали беднеть.

Об печальной ситуации с экономикой России рассказали эксперты в эфире марафона FreeДом, передает УНИАН.

"Есть реальные показатели, которые опубликовал Росстат за первый квартал 2022 года. Этот показатель количества бедных в РФ - он увеличился с 12,7 млн до 20,9 млн, то есть на 69%. Количество безработных также увеличивается. Так как это все началось в марте, в статистику первого квартала оно еще не попало. Эту статистику мы увидим по результатам второго квартала", - объясняет Илья Несходовский, директор Института социально-экономической трансформации.

Эксперты отмечают, что на 17% снизился спрос россиян на непродовольственные товары, это яркий пример того, что люди начали экономить на всем, кроме еды. А уже к концу августа экономисты прогнозируют очередной кризис на рынке труда.

"Вот тогда, будут массовые остановки перерабатывающих предприятий, людей или будут увольнять, или переводить на низкооплачеваемую работу. Или же люди будут уезжать. За период с начала войны из РФ уехали 4 млн граждан", - отметил Несходовский.

Те, кто уехать не смогут, должны будут привыкнуть к новой реальности. Но, как подчеркивает известный банкир Сергей Фурса, экономика РФ будет падать, люди будут жить хуже, но это не означает коллапс страны.

В Москве уже думают о переводе управления курсом национальной валюты в ручной режим.

Как отметил Сергей Жаворонков, российский экономист и старший эксперт Института экономической политики им. Гайдара, Путин старается удержать иностранных инвесторов в РФ и предлагать варианты продать акции с выкупом в будущем.

"Есть такой парадоксальный момент, что до начала войны все думали, что у российской экономики могут быть серьезные проблемы, а вот российская армия - она мощная и непобедимая. Но оказалось наоборот", - отметил Жаворонков.

По его словам, в РФ есть 13 млн в фонде национального благосостояния, этого хватит на 2-3 года при нынешнем уровне рублевых расходов бюджетов. Другое дело, что эти расходы будуть сокращаться, потому что падают доходы от экспорта нефти. За май нефтегазовые доходы бюджета снизились почти в 2 раза, в апреле они достигали почти 900 млрд рублей, а в мае они снизились в два раза. Российский экономист рассказал, что основная проблема российской экономики - не безработица, потому что существует "серый" рынок труда.

"Пара миллионов (безработных, - прим.) может прибавиться. Но главная проблема - это падение доходов тех, кто продолжает работать", - подчеркнул Жаворонков.

По его словам, сильно выросли цены на многие потребительские товары, и не только импортные. Журналисты привели цифры СМИ, основанные на данных Росстата:

Журналисты отметили, что если финансовая ситуация в РФ будет ухудшаться, это будет толкать жителей самых бедных регионов России идти на войну против Украины, чтобы заработать.

Кроме того, российский экономист прокомментировал ситуацию вокруг национальной валюты РФ.

"Реальный курс рубля отличается от того, что публикует Центральный банк где-то на 10 рублей, то есть на 20%. То есть российские власти держат два курса: один официальный - по которому купить нельзя, второй - реальный, который сейчас находится в районе 70 рублей", - подытожил Жаворонков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».