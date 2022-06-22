В Гродно в милицию позвонил мужчина и угрожал взорвать гранату 2 22.06.2022, 19:23

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Аудио.

В Гродно в милицию на линию 102 позвонил мужчина. Он решил покаяться и рассказал, что в 1996 году совершил тяжкое преступление ("Когда-то ограбил кого-то"). Однако не захотел рассказать подробности, назвать себя и свое место жительства. Сказал, что "в тюрьму не сядет". Более того, заявил, что взорвет в подъезде дома гранату. "У меня чека в руке", — утверждал мужчина.

Как пишет пресс-служба гродненской милиции, происшествие случилось вечером 20 июня. Телефонным "террористом" оказался 50-летний местный житель. Его нашли. Гранаты у мужчины не оказалось. В момент звонка он был в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее житель Гродно не имел проблем с законом. Теперь же в его отношении возбудили уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об опасности".

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