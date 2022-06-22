Часть Брестской крепости продается с аукциона 9 22.06.2022, 19:25

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Начальная стоимость лота — 164 251 рубль.

Казарма, входящая в состав в историко-культурной ценности «Система фортов в составе фортификационных построек Брестской крепости», выставлена на продажу на электронной торговой площадке «БУТБ-Имущество». Начальная стоимость лота — 164 251 рубль.

Одноэтажная казарма общей площадью 426,5 квадратных метров была построена в 1912 году. Строению присвоен статус памятника историко-культурного наследия, поэтому покупатель должен будет подписать в отделе культуры Брестского городского исполнительного комитета охранное обязательство. Вместе со строением покупатель получает право аренды участка площадью 0,1278 га на 50 лет.

Аукцион должен состояться через месяц, 22 июля, сумма задатка — 32 800 рублей.

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