Беларусь обустраивает фортификационные сооружения вдоль границ с Украиной и ЕС

Беларусь обустраивает фортификационные сооружения вдоль границ с Украиной и ЕС10
- 22.06.2022, 19:56
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Беларусские военные роют окопы вблизи границ с Украиной, Польшей и Литвой.
Вооруженные силы Беларуси устраивают фортификационные сооружения вдоль границ с Украиной и странами ЕС, передает pravda.com.ua.
Отмечается, что беларусские военные роют окопы вблизи границ с Украиной, Польшей и Литвой.
На приграничных территориях Беларусь обновила дислокации блокпостов.
Также обновления произошли и с фортификационными сооружениями.
Расположение всех окопов и траншей, которые, оснащены огневыми точками:
д. Поддобрянка (Гомельский район, Гомельской обл.);
д. Подгалье (Ельский район, Гомельской обл.);
д. Глушковичи (Лельчицкий район, Гомельской обл.);
Между а.г. Жидче и д. Хойно (Пинский район, Брестской обл.);
Между д. Новики и г.п. Сопоцкин (Гродненский район, Гродненской обл.);
Возле д. Одельск и границей с польшей (Гродненский район, Гродненской обл.);
Между д. Лоша и погранпереходом Лоша (Островецкий район, Гродненской обл.).