В Березовском районе зафиксирован массовый мор раков 3 22.06.2022, 20:10

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Ученые выяснили причину их гибели.

Полторы недели назад в водохранилище Селец Березовского района зафиксировали массовый мор раков. Ученые провели проверку, и выяснили причину их гибели, пишет местное издание Bereza.by.

Исследование проводил «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам». При изучении погибших особей были выявлены патогены рачьей чумы. Часть представленных образцов также была инфицирована фарфоровой болезнью.

Рачья чума как и микроспоридиоз («фарфоровая болезнь») у раков безопасны для людей, но могут стать причиной полного или частичного вымирания речных раков в водоеме.

Напомним, 12 июня в водохранилище Селец Березовского района зафиксировали массовый мор раков - специалисты обнаружили 687 мертвых особей.

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