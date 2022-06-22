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В Березовском районе зафиксирован массовый мор раков

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  • 22.06.2022, 20:10
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В Березовском районе зафиксирован массовый мор раков

Ученые выяснили причину их гибели.

Полторы недели назад в водохранилище Селец Березовского района зафиксировали массовый мор раков. Ученые провели проверку, и выяснили причину их гибели, пишет местное издание Bereza.by.

Исследование проводил «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам». При изучении погибших особей были выявлены патогены рачьей чумы. Часть представленных образцов также была инфицирована фарфоровой болезнью.

Рачья чума как и микроспоридиоз («фарфоровая болезнь») у раков безопасны для людей, но могут стать причиной полного или частичного вымирания речных раков в водоеме.

Напомним, 12 июня в водохранилище Селец Березовского района зафиксировали массовый мор раков - специалисты обнаружили 687 мертвых особей.

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