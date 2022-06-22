В Березовском районе зафиксирован массовый мор раков

В Березовском районе зафиксирован массовый мор раков3
- 22.06.2022, 20:10
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Ученые выяснили причину их гибели.
Полторы недели назад в водохранилище Селец Березовского района зафиксировали массовый мор раков. Ученые провели проверку, и выяснили причину их гибели, пишет местное издание Bereza.by.
Исследование проводил «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам». При изучении погибших особей были выявлены патогены рачьей чумы. Часть представленных образцов также была инфицирована фарфоровой болезнью.
Рачья чума как и микроспоридиоз («фарфоровая болезнь») у раков безопасны для людей, но могут стать причиной полного или частичного вымирания речных раков в водоеме.
Напомним, 12 июня в водохранилище Селец Березовского района зафиксировали массовый мор раков - специалисты обнаружили 687 мертвых особей.