Украина тратит до $6 млрд ежемесячно из-за войны 22.06.2022, 20:23

Об этом сообщили в агентстве США по международному развитию.

Власти Украины вынуждены тратить ежемесячно до $5–6 млрд, чтобы справиться с войной. Об этом 21 июня заявила глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр во время ток-шоу The Way Forward, где она отвечала на вопросы президента Всемирного банка Дэвида Малпасса, передает gordonua.com.

"По последним оценкам, расходы правительства, которому приходится вести эту войну, составляют где-то $5–6 млрд в месяц. И это ошеломляющая цифра", – сказала она.

Пауэр добавила, что даже $7,5 млрд, которые Белый дом готов выделить на помощь Украине, не хватит, чтобы покрыть расходы в связи с войной.

"Мы знаем, что этих денег не хватит, мы знаем, что дальше нужна еще большая прямая бюджетная поддержка", – подчеркнула руководитель USAID.

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