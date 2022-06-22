Украина тратит до $6 млрд ежемесячно из-за войны
- 22.06.2022, 20:23
Об этом сообщили в агентстве США по международному развитию.
Власти Украины вынуждены тратить ежемесячно до $5–6 млрд, чтобы справиться с войной. Об этом 21 июня заявила глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр во время ток-шоу The Way Forward, где она отвечала на вопросы президента Всемирного банка Дэвида Малпасса, передает gordonua.com.
"По последним оценкам, расходы правительства, которому приходится вести эту войну, составляют где-то $5–6 млрд в месяц. И это ошеломляющая цифра", – сказала она.
Пауэр добавила, что даже $7,5 млрд, которые Белый дом готов выделить на помощь Украине, не хватит, чтобы покрыть расходы в связи с войной.
"Мы знаем, что этих денег не хватит, мы знаем, что дальше нужна еще большая прямая бюджетная поддержка", – подчеркнула руководитель USAID.