На юге Гомельщины сохраняется запрет на посещение лесов
- 22.06.2022, 20:53
Ограничительные меры также введены в Брестской области.
На юге Гомельской области сохраняется запрет на посещение лесов. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты, размещенной на сайте Минлесхоза.
Речь идет о Мозырском, Ельском, Наровлянском, Хойникском, Калинковичском, Брагинском, Лоевском, Речицком, Гомельском и Добрушском районах. В Лельковичском, Житковичском и Светлогорском районах действуют ограничения.
Ограничительные меры также введены в Малоритском, Ивановском, Столинском, Пинском и Лунинецком районах Брестской области.