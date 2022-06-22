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На юге Гомельщины сохраняется запрет на посещение лесов

  • 22.06.2022, 20:53
На юге Гомельщины сохраняется запрет на посещение лесов

Ограничительные меры также введены в Брестской области.

На юге Гомельской области сохраняется запрет на посещение лесов. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты, размещенной на сайте Минлесхоза.

Речь идет о Мозырском, Ельском, Наровлянском, Хойникском, Калинковичском, Брагинском, Лоевском, Речицком, Гомельском и Добрушском районах. В Лельковичском, Житковичском и Светлогорском районах действуют ограничения.

Ограничительные меры также введены в Малоритском, Ивановском, Столинском, Пинском и Лунинецком районах Брестской области.

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