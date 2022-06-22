США на 75% повысили пошлины на импорт российских товаров 22.06.2022, 21:09

Пошлины являются инструментом наказания РФ.

США после приостановки торговых отношений с Россией повысили пошлины в отношении более чем 75% наименований российского импорта.

Об этом заявила представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай, сообщает РБК-Украина.

"В результате принятия конгрессом и подписания президентом соответствующего закона США приостановили нормальные торговые отношения с Россией. Одна лишь данная мера привела к повышению пошлин более чем на 75% американского импорта из России", - сказала Тай.

По словам представительницы американских властей, в настоящее время Вашингтон обсуждает со своими союзниками и партнерами возможность принятия дополнительных мер в отношении российского импорта.

"Наша администрация продолжает взаимодействовать с другими союзниками и партнерами, чтобы определить, каким образом мы можем использовать эти новые полномочия, чтобы принять дополнительные меры в отношении импорта из России", - сообщила торговый представитель США.

Представитель Вашингтона сказала, что эти пошлины - это "оружие и инструмент наказания" в отношении России из-за войны в Украине.

"Они (пошлины) могут быть использованы для самых разных целей. В случае с Россией они являются инструментом наказания. Мы используем их как своего рода оружие", - пояснила Тай.

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