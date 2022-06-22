США на 75% повысили пошлины на импорт российских товаров
- 22.06.2022, 21:09
Пошлины являются инструментом наказания РФ.
США после приостановки торговых отношений с Россией повысили пошлины в отношении более чем 75% наименований российского импорта.
Об этом заявила представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай, сообщает РБК-Украина.
"В результате принятия конгрессом и подписания президентом соответствующего закона США приостановили нормальные торговые отношения с Россией. Одна лишь данная мера привела к повышению пошлин более чем на 75% американского импорта из России", - сказала Тай.
По словам представительницы американских властей, в настоящее время Вашингтон обсуждает со своими союзниками и партнерами возможность принятия дополнительных мер в отношении российского импорта.
"Наша администрация продолжает взаимодействовать с другими союзниками и партнерами, чтобы определить, каким образом мы можем использовать эти новые полномочия, чтобы принять дополнительные меры в отношении импорта из России", - сообщила торговый представитель США.
Представитель Вашингтона сказала, что эти пошлины - это "оружие и инструмент наказания" в отношении России из-за войны в Украине.
"Они (пошлины) могут быть использованы для самых разных целей. В случае с Россией они являются инструментом наказания. Мы используем их как своего рода оружие", - пояснила Тай.