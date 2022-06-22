В Минске установили доску памяти в честь среднего сына Якуба Коласа 22.06.2022, 21:12

Фотофакт.

В Минске на Военном кладбище прошло открытие доски в честь Георгия Константиновича Мицкевича, среднего сына Якуба Коласа, пишет «Звязда». Юрка, как его звали в семье, в 1940 году после окончания БГУ был призван на службу в Красную Армию, а вскоре после начала войны с немцами пропал на фронте без вести. Ему было 24 года.

Дочь младшего сына Якуба Коласа Михаила, Мария Мицкевич, поделилась воспоминаниями отца о предвоенных днях, когда семья видела Юрку последний раз:

«Мой отец Михаил очень любил брата Юрку — всегда равнялся и хотел быть похожим на него. Он рассказывал об их последней встрече. Юра приехал в Минск, и они вместе пошли на соревнования по стендовой стрельбе. Отец с восторгом вспоминал, как он радовался, глядя на кусочки тарелок, что разбивались при метких выстрелах Юрки.

Их последняя встреча состоялась 24 июня — Юра собирался в военкомат. Он попросил моего отца сберечь его ружья. Они попрощались, не зная в тот момент, что это уже навсегда.

В скором времени началась бомбежка Минска. Семья решила покинуть город. Они собирались очень быстро, беря с собой только необходимые вещи. Но отец забрал ружья и фотоаппарат Юры.

Товарные вагоны, Левки, Подмосковье, Ташкент — отец сберег эти ружья и был очень обрадован, когда пришло письмо от Юры. В нем средний сын Коласа написал: «Михаська, спасибо, что ты сохранил мои ружья. Мы побьем этих фашистов. Я вернусь домой, и будем вместе ходить на охоту, стрелять уток». Но Юрка не вернулся».

Открытие доски в честь Георгия Мицкевича было проведено благодаря усилиям сотрудников Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа. Куратором проекта стала правнучка Якуба Коласа Василина Мицкевич. Она считает, что в год 140-летия со дня рождения классика открытие доски в честь его среднего сына на Военном кладбище — очень символичное событие.

Автором мемориальной доски стал скульптор Максим Петруль. На доске почерком Якуба Коласа написаны драматические строки: «Яфрэйтар Міцкевіч Георгій (Юрый) Канстанцінавіч // I.V.1917 — у верасні 1941 года прапаў без вестак пад Вязьмай».

Эти слова теперь будут рядом с мемориалом всей коласовской семьи.

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