Путин – самый непопулярный в мире лидер 3 22.06.2022, 21:16

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Результат опроса в 18 странах.

Опрос в 18 странах показал, что меньше людей в 2022 году положительно оценивают политику президента США, хотя поддерживающих ее по-прежнему большинство. Самым непопулярным из мировых лидеров стал президент РФ Владимир Путин, пишет DW со ссылкой на социологическое исследование американской организации Pew Research Center.

Российский президент Владимир Путин оказался в 2022 году самым непопулярным в мире политиком. Как следует из результатов социологического исследования, его действия поддерживают лишь 9 процентов опрошенных в 18 странах, где проходил опрос. 90 процентов выступили с осуждением его политики — это максимальный показатель за все 20 лет проведения подобных опросов.

При этом рейтинг Путина в мире не всегда было столь плохим, хоть и стабильно снижался в последние годы, отмечает Pew Research Center.

Отношение европейцев к Путину напрямую связано с их политическими взглядами, констатируют исследователи. Те, кто поддерживают правые популистские партии в своей стране, с большей вероятностью будут уверены в правильности действий Путина. Например, среди греков, которые положительно относятся к партии «Греческое решение», 55 процентов высоко оценивают политику Путина.

«Аналогичные закономерности можно наблюдать среди сторонников правых популистских партий в Германии, Великобритании, Франции и Швеции», — пишут аналитики, подчеркивая, что среди сторонников правых движений в Европе рейтинг Путина при этом обвалился более резко, чем среди их политических противников.

Изменилось и отношение респондентов к России в целом. В среднем в 18 странах 85 процентов опрошенных выражают негативное мнение о стране, большинство говорят, что относятся к России «очень негативно». Сильней всего отношение к России ухудшилось в Италии, Греции и Польше. В этих странах оно снизилось более чем на 30 процентных пунктов с момента последнего опроса. В Германии к России хорошо относятся 16 процентов респондентов.

Снизился и уровень доверия к президенту США Джо Байдену. Например, уровень доверия немцев упал до 64 процентов по сравнению 78 процентами годом ранее. В Великобритании уровень одобрения Байдена снизился до 56 процентов, во Франции — до 53, а в Испании — до 56 процентов, пишут исследователи. Несмотря на это падение, в среднем уровень одобрения политики Байдена среди жителей опрошенных стран составляет 60 процентов. Выше всего он в Польше — 82 процента, самый низкий показатель в Греции — 41 процент.

При этом Байден по этому показателю практически везде опережает своего предшественника Дональда Трампа. Единственная страна, где рейтинг Байдена оказался ниже, чем у Трампа, — это Израиль: 60 против 71 процента.

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