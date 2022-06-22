Журналист и политзаключенный Олег Груздилович 10 суток пробыл в ШИЗО 1 22.06.2022, 21:21

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Олег Груздилович

Сейчас от него снова нет писем.

Политзаключенный журналист «Радыё Свабода» Олег Груздилович попал в ШИЗО (штрафной изолятор) на 10 дней сразу же после этапирования в могилевскую колонию №15. Сейчас от него нет писем, и его жена предполагает, что его снова поместили в изолятор, пишет «Радыё Свабода».

27 мая Олег Груздилович был этапирован в колонию, где были помещен в карантин, который ранее из-за коронавируса продолжался 21 день, а сейчас сокращен до десяти дней. Но весь период карантина он не отбыл — в письме жене он написал, что «з тэхнічных прычын» ня зможа ні пісаць лістоў, ні рабіць малюнкаў». По мнению Марьяны, жены Олега Груздиловича, с 1 по 10 июня он находился в ШИЗО или карцере.

16 июня супруга журналиста получила от него сразу два письма, датированные 11 и 12 июня. В них Олег Груздилович сообщил, что вернулся из изолятора в карантин.

«Ты мяне правільна зразумела. Я вярнуўся ў карантын, а тут такі бэдлам! Я прывык за 10 дзён да «стэрыльнай» цішыні, а тут у карантынным памяшканьні да 23.30 размаўляюць, шэпчуцца, а ў 4.30 ужо ўстае дзяжурны. Я ня спаў усю ноч. Затое тут ёсьць матрас, падушка, коўдра, бялізна — я проста «балдзеў», — написал журналист.

Кроме того, в письме от 11 июня Олег Груздилович написал, что 14 июня его должны будут распределить в отряд, однако писем от него больше нет, из чего Марьяна делает вывод, что муж снова в изоляторе.

Напомним, Олега Груздиловича осудили на полтора года лишения свободы в марте 2022 года. Его обвинили по статье 342 УК по трем эпизодам участия в «массовых беспорядках» в 2020 году. Дело завели после того, как Груздилович лишился аккредитации МИД как журналист «Радыё Свабода» и освещал один из маршей как внештатный корреспондент «Народная волi». Также «Минсктранс» выставил журналисту иск на сумму 56 тысяч рублей.

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