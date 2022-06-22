В Киевской ОВА рассказали, как реагируют на угрозу из Беларуси
- 22.06.2022, 21:40
- 2,942
Ведется активная работа по укреплению границы.
Киевская область реагирует на угрозы нападения со стороны Беларуси. Ведется активная работа по укреплению северной границы.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
"Мы активно укрепляем нашу северную границу. С нашей стороны идет постоянная работа с военными по усилению обороны Киевской области. Несколько раз я выезжал на проверки северной части нашей области. Там готовятся рубежи, позиции, проводятся инженерные работы, строим оборонительные сооружения", - сказал он.
Кулеба отметил, что на севере Киевской области постоянно находятся украинские военные, они несут дежурство в круглосуточном режиме. Также проводятся тренировки.
"То есть никто не отдыхает. Все должны быть готовы 24/7 для того, чтобы отразить потенциальное нападение. Могу сказать, что сейчас оборона области точно совсем на другом уровне. Независимо от того, есть ли в информационном пространстве сообщения о возможном нападении на севере или нет, наша задача - в любой момент быть готовыми к тому, что потенциальная угроза у нас там есть", - добавил глава ОВА.