закрыть
22 июня 2022, среда, 23:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Киевской ОВА рассказали, как реагируют на угрозу из Беларуси

  • 22.06.2022, 21:40
  • 2,942
В Киевской ОВА рассказали, как реагируют на угрозу из Беларуси

Ведется активная работа по укреплению границы.

Киевская область реагирует на угрозы нападения со стороны Беларуси. Ведется активная работа по укреплению северной границы.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Мы активно укрепляем нашу северную границу. С нашей стороны идет постоянная работа с военными по усилению обороны Киевской области. Несколько раз я выезжал на проверки северной части нашей области. Там готовятся рубежи, позиции, проводятся инженерные работы, строим оборонительные сооружения", - сказал он.

Кулеба отметил, что на севере Киевской области постоянно находятся украинские военные, они несут дежурство в круглосуточном режиме. Также проводятся тренировки.

"То есть никто не отдыхает. Все должны быть готовы 24/7 для того, чтобы отразить потенциальное нападение. Могу сказать, что сейчас оборона области точно совсем на другом уровне. Независимо от того, есть ли в информационном пространстве сообщения о возможном нападении на севере или нет, наша задача - в любой момент быть готовыми к тому, что потенциальная угроза у нас там есть", - добавил глава ОВА.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Кувырок вверх килем
Кувырок вверх килем Борислав Береза
Постпутинский эндшпиль
Постпутинский эндшпиль Андрей Пионтковский:
Дело Лукашенко пахнет керосином
Дело Лукашенко пахнет керосином Артем Черников
Фиаско Лукашенко в прямом эфире
Фиаско Лукашенко в прямом эфире Telegram-канал «Ник и Майк»