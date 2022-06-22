Журналисты сравнили цены в магазинах РФ до войны и после ее начала 2 22.06.2022, 21:54

3,422

Проблемы в жизни россиян только начинаются.

Об этом говорится в сюжете журналистов FreeДом, передает unian.net.

Так, йогурты в супермаркетах России в довоенное время можно было купить по 36 рублей, сейчас - 59; яблоки стоили 100-120 рублей, сейчас дешевле 120 не купишь.

Стиральные машинки, которые российские военные воровали в Украине, обойдутся сейчас в 26 тысяч, ранее они были по 12 тыс. Старая цена кухонного стола - 2 тыс. 499 рублей, сейчас 3 тыс. 300 руб.

По словам экспертов, иностранные компании не хотят платить в РФ из-за угрозы санкций и из-за проблем с проводкой платежей. Компании уходят из России добровольно, ведь их начнут в противном случае бойкотировать многие страны.

Отдельная тема - это безработица в РФ. С июля прошлого года по март 2022-го количество безработных достигает 3 млн 250 тысяч человек, по данным Росстата. С войны якобы ничего не поменялось, хотя на самом деле скрытая безработица катастрофически растет.

По прогнозам экспертов, реальные изменения на рынке труда РФ будут уже с осени, и к концу 2022-го года достигнут масштабов, которые уже в Кремле не смогут игнорировать.

Экономист Сергей Гуриев говорит, что зарплаты даже в государственном секторе будут, мягко говоря, невысокие. Он прогнозирует, что в ближайшие годы в РФ будут проблемы с бизнесом, с образованием, с сектором услуг, основанных на знаниях.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».