Ученые: Попугаи учатся общаться также, как и люди 22.06.2022, 22:14

Птицы получают этот навык от родителей.

Ученые из Техасского университета долины Рио-Гранде рассказали, что попугаи учатся общаться также, как и люди. По их словам, они получают этот навык от родителей, передает meta.ua.

Попугаи обладают невероятными вокальными данными. Они не только хорошо общаются, но и могут подражать другим видам, включая людей.

Только сейчас ученые заметили, что птенцы попугаев умеют лепетать. Исследователи предположили, что это связано с тем, что эти птицы живут в дуплах деревьев, где их не слышит никто, кроме родителей, а также братьев и сестер.

Ученые обнаружили лепетание попугаев почти случайно. В рамках исследования они использовали трубы из ПВХ, чтобы построить гнезда для птенцов, и добавили туда крошечные устройства для аудио- и видеозаписи.

Во время наблюдения за попугаями ученые услышали, что маленькие попугаи склонны много лепетать, они пищали, щелкали и ворчали. Они делали это, когда были одни или, когда их братья и сестры спали.

Исследователи отметил, что многие звуки, которые издавали попугаи, были случайными, в то время как остальные скопированы от их родителей или других животных.

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