Буданов подтвердил факт подрыва автомобиля нардепа-предателя Ковалева 22.06.2022, 23:09

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Алексей Ковалев

Против него было открыто уголовное производство о коллаборационизме.

В Херсонской области ликвидировали экс-нардепа от "Слуги народа" Алексея Ковалева. Об этом 22 июня в Facebook сообщил бизнесмен, бывший внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко, передает gordonua.com.

"По предварительной информации, в городе Голая Пристань уничтожили нардепа-предателя Ковалева, который остался в Херсоне и рассказывал, что "Россия здесь навсегда". Ждем официального подтверждения", – написал Шевченко.

Он опубликовал видео поврежденного автомобиля Daewoo Lanos красного цвета.

Информацию о подрыве автомобиля, в котором находился нардеп, подтвердил в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Украина 24", начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"Я могу подтвердить, что было совершено определенное действие. Автомобиль точно взорван. В каком состоянии находится этот коллаборант и предатель, мы выясняем", – сказал руководитель украинской разведки.

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