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В Беларуси задержали и отправили в психиатрическую больницу гражданина Латвии

  • 22.06.2022, 23:13
  • 3,702
В Беларуси задержали и отправили в психиатрическую больницу гражданина Латвии

Силовикам не понравились сообщения о Лукашенко.

Министерство иностранных дел Латвии призывает граждан не ездить в Беларусь, несмотря на то, что с середины апреля белорусские власти ввели безвизовый режим. Уже зафиксирован случай ареста гражданина Латвии из-за сообщений в телефоне — сейчас он находится в психиатрической больнице. Об этом заявила парламентский секретарь МИД Латвии Занда Калниня-Лукашевич, передает La.lv.

«Люди думают, что они просто едут туда за покупками, к родственникам, но кого угодно могут остановить и арестовать на улице», — рассказала представитель МИД Латвии.

Она привела конкретный пример.

«В настоящее время задержан один гражданин Латвии. Его телефон проверили и властям не понравились сообщения, осуждающие режим Лукашенко. Его поместили под стражу, — сообщила Занда Калниня-Лукашевича. — Когда сотрудники консульства быстро прибыли на встречу с задержанным, то его уже не застали, поскольку его на месяц поместили в закрытую психиатрическую больницу для проведения экспертиз».

Она не сообщила, воспользовался ли задержанный гражданин Латвии возможностью «белорусского безвиза» или он проживает в Беларуси.

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