Оккупанты отказались от форсирования Северского Донца

Оккупанты отказались от форсирования Северского Донца2
- 22.06.2022, 23:15
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Россияне боятся больших потерь.
Российские оккупанты отказались от форсирования реки Северский Донец, поскольку боятся больших потерь, передает unian.net.
Противники "решили погибать на других направлениях", написал в Telegram глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"...орки отказались от форсирования реки Северский Донец из-за страха больших потерь, потому что они еще от "первой" Белогоровки не оправились...", - отметил чиновник.