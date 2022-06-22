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Оккупанты отказались от форсирования Северского Донца

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  • 22.06.2022, 23:15
  • 3,146
Оккупанты отказались от форсирования Северского Донца

Россияне боятся больших потерь.

Российские оккупанты отказались от форсирования реки Северский Донец, поскольку боятся больших потерь, передает unian.net.

Противники "решили погибать на других направлениях", написал в Telegram глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"...орки отказались от форсирования реки Северский Донец из-за страха больших потерь, потому что они еще от "первой" Белогоровки не оправились...", - отметил чиновник.

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