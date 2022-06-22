Оккупанты отказались от форсирования Северского Донца 2 22.06.2022, 23:15

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Россияне боятся больших потерь.

Российские оккупанты отказались от форсирования реки Северский Донец, поскольку боятся больших потерь, передает unian.net.

Противники "решили погибать на других направлениях", написал в Telegram глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"...орки отказались от форсирования реки Северский Донец из-за страха больших потерь, потому что они еще от "первой" Белогоровки не оправились...", - отметил чиновник.

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