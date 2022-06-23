Российские инструкторы будут обучать белорусские ДРГ 10 23.06.2022, 7:44

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Войска Лукашенко проводят военные учения вблизи украинской границы.

Вооруженные силы Беларуси будут проводить военные учения вблизи украинской государственной границы.

На Волынском и Полесском направлениях, в период 22 июня – 1 июля 2022 года в Гомельской области, вблизи государственной границы с Украиной, будет продолжаться мобилизационное обучение вооруженных сил Беларуси. В ходе него планируется отработать вопрос призыва военнообязанных запаса, сообщает Генеральный Штаб ВСУ.

В рамках мероприятий боевой подготовки также проводятся учения с подразделениями сил специальных операций Беларуси с привлечением инструкторов вооруженных сил Российской Федерации. Основное внимание уделяется ведению диверсионно-разведывательной деятельности.

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