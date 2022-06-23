Китай предупредил Путина 2 Кирилл Сазонов

23.06.2022, 7:48

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Восток дело тонкое.

На самом деле очень интересная история с заявлениями президента Казахстана Токаева на экономическом форуме во временно оккупированном Россией Санкт-Петербурге. Он фактически унижал Путина. Публично. Под камеры телевидения. Во-первых, заявил, что о признании так называемых ЛНР и ДНР речь вообще не идет. То есть Путин совершил ошибку, а Казахстан глупостей делать не будет. Во-вторых, фактически поддержал именно Запад, а не Россию по санкциям. Так прямо сказал – Россия остается нашим партнером, но санкции есть санкции и их нужно выполнять.

Конечно, ни о каком участии Казахстана как государства-члена ОДКБ речь не идет даже теоретически. Ну и в заключение уже в формате тонкого азиатского троллинга напомнил, что Украина была главным экспортером квалифицированных кадров для политического руководства и величайшие лидеры СССР были выходцами из Украины. То есть, без украинских руководителей сама РФ не в состоянии дать себе порядок. Ключевой вопрос – зачем это издевательство над бункерным дедушкой Токаев сейчас? А ему это и не нужно от слова совсем. Я уверен, что это не его инициатива, а эдакое «поздравление» из Пекина.

Восток – дело очень тонкое. Руководство Китая считает, что Путин крайне заигрался, делает совсем не то, что нужно. Но демонстрирует свое недовольство не прямо, а через посредника. В то же время, подчеркивая, что Казахстан в зоне влияния Пекина, а не Москвы. Кстати – очень неприятный звоночек для Кремля. И на помощь Китаю в безумной войне против всего мира рассчитывать им нет смысла…

Кирилл Сазонов, site.ua

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