Чехия не будет выдавать визы для белорусов до конца марта 2023 года 5 23.06.2022, 7:55

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Правительство Чехии одобрило предложение МИД страны.

Об этом сообщает Ceske Noviny.

Постановление правительства соответствует законодательным положениям, содержащимся в изменении закона под названием Lex Ukraine, которое Палата депутатов приняла в конце мая.

Заявки на получение вида на жительство в Чешской Республике, поданные посольствами России или Беларуси, будут считаться неприемлемыми в соответствии с законодательством. Это значит, что никакого дела по ним производиться не будет.

«Этот шаг имеет целью защитить внешнеполитические интересы Чешской Республики в связи с вооруженным конфликтом в Украине, вызванным вторжением Российской Федерации, которое поддерживается Республикой Беларусь», — говорится в сообщении. Целью регламента является давление на Россию и Беларусь с целью прекращения агрессии и обеспечения безопасности Чехии.

Иностранцы, уже имеющие вид на жительство, не являются целевой группой регулирования. Поэтому россияне и белорусы могут продолжать подавать документы на продление вида на жительство.

Кроме того, положение не распространяется на заявки на краткосрочную визу, если заявитель является членом семьи гражданина Чехии или гражданина Европейского Союза, которого он сопровождает. Это также не распространяется на заявки на получение визы, разрешения на долгосрочное или постоянное проживание, если пребывание заявителя в интересах Чешской Республики и этот интерес подтвержден министром иностранных дел.

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