Что происходит в Херсонской области, где ВСУ идут в контрнаступление 23.06.2022, 8:04

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Вчера даже появились слухи, что украинские военные вошли в город.

Росскийские войска усиливают оборонительные позиции в Херсонской области из-за контрнаступательных действий украинской армии.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Южнобугском направлении оккупанты основные усилия сосредотачивают на недопущении проведения нашими войсками контрнаступательных действий в Херсонской и Николаевской областях. Осуществляют инженерное оборудование позиций.

На Николаевском направлении враг развернул в определенных районах артиллерийские подразделения.

В дальнейшем не исключаются попытки ведения штурмовых действий в направлениях Киселевка – Посад-Покровское и Александровка – Лупаревое с целью выхода на административные границы Херсонской области.

Вчера появилась информация, что ВСУ якобы зашли в Херсон. Слухи не подтвердились, но украинские войска находятся приблизительно в 15 км от города.

Уже несколько дней подряд глава Минреинтеграции Ирина Верещук настоятельно рекомендует украинцам покидать Херсон всеми возможными способами, вплоть до выезда на свободную территорию через Крым и Россию.

Цель такого призыва – облегчить освобождение Херсона.

Также мэр Мелитополя Иван Федоров в своих последних обращениях говорил о скором освобождении Херсона благодаря западному оружию.

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