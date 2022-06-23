Что происходит в Херсонской области, где ВСУ идут в контрнаступление
- 23.06.2022, 8:04
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Вчера даже появились слухи, что украинские военные вошли в город.
Росскийские войска усиливают оборонительные позиции в Херсонской области из-за контрнаступательных действий украинской армии.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
На Южнобугском направлении оккупанты основные усилия сосредотачивают на недопущении проведения нашими войсками контрнаступательных действий в Херсонской и Николаевской областях. Осуществляют инженерное оборудование позиций.
На Николаевском направлении враг развернул в определенных районах артиллерийские подразделения.
В дальнейшем не исключаются попытки ведения штурмовых действий в направлениях Киселевка – Посад-Покровское и Александровка – Лупаревое с целью выхода на административные границы Херсонской области.
Вчера появилась информация, что ВСУ якобы зашли в Херсон. Слухи не подтвердились, но украинские войска находятся приблизительно в 15 км от города.
Уже несколько дней подряд глава Минреинтеграции Ирина Верещук настоятельно рекомендует украинцам покидать Херсон всеми возможными способами, вплоть до выезда на свободную территорию через Крым и Россию.
Цель такого призыва – облегчить освобождение Херсона.
Также мэр Мелитополя Иван Федоров в своих последних обращениях говорил о скором освобождении Херсона благодаря западному оружию.