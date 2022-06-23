Почему Лукашенко спрятался в Александрии 7 Telegram-канал «Ник и Майк»

23.06.2022, 9:09

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фото: ТАСС

Из Картофельного Лося не получается Картофельный Страус.

Интрига накануне форума регионов.

Мероприятие, которое раньше считалось проходным, в 2022 году проходит в особых условиях. С февраля 2022 года идет война против Украины. И два диктатора несут полную ответственность за то, что происходит.

Но до недавнего времени агрофюрер отсиживался в тылу и всячески имитировал военную активность. То сборы объявит, то границу заминирует.

Мероприятие в Гродно с точки зрения борьбы за «Западную Украину» имеет особый символизм. Граница рядом. Пункты управления обустроены.

После смачной оплеухи от Токаева, который, по нашей информации, уже уведомил Москву, что не хочет более находиться в таежном союзе (ранее мы прогнозировали подобный исход), надо что-то демонстрировать.

Тем более, что воинство хунты с красными квадратами на технике и красным скотчем на форме готово. Вблизи границы с Украиной 6 батальонно-тактических групп в полной боевой готовности. Еще неделю назад не хватало техники, теперь она есть - по 40 автомашин в каждой: с бензовозами, БМП, «Кайманами». Неподалеку есть и российские войска. Все это началось до объявления очередных учений.

Геополитический шпагат вот-вот отрежет синепалому яйца. Мы уже давно заметили, что накануне сложных событий агрофюрер на несколько дней пропадает в Александрии. Так было и на этот раз.

На второго Токаева он не тянет. Дворец на адреналине. А тут еще и внеплановая поездка к Путину. Если от Мишустина удалось скрыться в Александрии, то тут прятать голову в песок не получится. Из Картофельного Лося не получается Картофельный Страус.

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